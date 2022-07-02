〈貴金屬盤後〉全球央行升息潮 黃金周線收黑 白銀觸及兩年低點

全球央行升息打壓不孳息資產的魅力，金屬普遍走低，黃金期貨周五 (1 日) 收黑，盤中一度跌破每盎司 1800 美元的關鍵價位，白銀也走低，收在 2020 年 7 月以來的低點。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 5.80 美元或 0.3%，報每盎司 1801.50 美元，是 2 月以來最低，盤中最低曾跌到 1783.40 美元。

黃金期貨本周共下跌 1.6%。

大宗商品市場持續走弱，經濟衰退疑慮打擊市場，一些分析師認為，黃金將持續下跌。

FxPro 高級市場分析師 Alex Kuptsikevich 說，黃金過去六個月以來，每次跌破 1800 美元都有逢低買盤支撐，但這一次救星可能姍姍來遲。

從股市和債券殖利率雙雙下滑來看，市場認為經濟可能陷入衰退。周五公布的數據顯示，美國 6 月 ISM 製造業指數下滑至 53，為兩年低點，是美國經濟正在放緩的又一個證據。

Kuptsikevich 表示，多國央行仍在加速緊縮貨幣政策，對長期通膨預期構成壓力，在這樣的環境下，黃金作為通膨避險資產的魅力將在未來幾周降低。

全球第二大黃金消費國的印度為了降低貿易逆差，把黃金基本進口關稅從 7.5% 提高到 12.5%。

Kedia 大宗商品主任 Ajay Kedia 說，雖然第 3 季因為傳統節慶，通常是實體黃金買氣暢旺的時節，但印度提高關稅將打擊需求。

其他金屬商品交易

9 月交割的白銀期貨連四黑，下跌 68 美分或 3.4%，報每盎司 19.667 美元，本周共重挫 6.9%。

9 月交割的銅期貨下跌 11 美分或 2.9%，報每磅 3.604 美元，收在 2021 年 2 月以來最低，本周共下挫 4.5%。

10 月交割的白金期貨下跌 24 美元或 2.7%，收每盎司 871.30 美元，本周共跌掉 3.6%。

9 月交割的鈀金期貨上漲 22 美元或近 1.2%，收每盎司 1938.10 美元，本周共上漲 4.5%。

工業金屬方面，德國商業銀行分析師團隊表示，中國雖然放寬防疫限制力道，卻未能提振銅價，因為對全球經濟成長減緩的擔憂更深。銅價目前處於 17 個月低點。

白銀最近跌勢比黃金兇猛，因白銀具備貴金屬和工業金屬的特質。這也讓黃金白銀比上升到兩年來最高點。德商銀說：「除了黃金下跌，白銀也被基本金屬的跌勢拖累。」