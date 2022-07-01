美國6月ISM製造業指數降至53遠低預期 創兩年新低

美國周五（1 日）公布的 6 月 ISM 製造業指數下滑至 53，放緩幅度遠超預期的 54.9，也不及 5 月的 56.1，為 2020 年 6 月以來新低，其中新訂單指數受長期供應緊張與需求疲軟，出現兩年來首次萎縮，進一步證明聯準會（Fed）積極收緊貨幣政策之際，經濟正在降溫。
6 月美國 ISM 製造業細項指數：
- 新訂單指數報 49.2 ，前值 55.1
- 生產指數報 54.9 ，前值 54.2
- 僱傭指數報 47.3 ，前值 49.6
- 供應商交貨指數報 57.3 ，前值 65.7
- 存貨指數報 56.0 ，前值 55.9
- 客戶端存貨指數報 35.2 ，前值 32.7
- 價格指數報 78.5 ，前值 82.2
- 未完成訂單指數報 53.2 ，前值 58.7
- 出口訂單指數報 50.7 ，前值 52.9
- 原物料進口指數報 50.7，前值 48.7
美國 6 月 ISM 製造業指數報 53，雖仍未於 50 的榮枯線上方，但遠不及市場預期的 54.5，也低於 5 月的 56.1，為 2020 年 6 月以來新低。
儘管製造業活動放緩在一定程度上反映支出從商品轉向服務，但這與近期數據顯示的利率上升抑制需求是一致的。
觀察指數細項，新訂單指數下降近 6 個百分點至 49.2，低於 50 榮枯線，為 2020 年 5 月以來最差，遠不及 5 月的 55.1，當時曾創下 3 個月新高。
生產指數從 5 月的 54.2 小幅上升至 54.9；僱傭指數從 5 月的 49.6 進一步下滑至 47.3，表明製造業招聘步伐將繼續放緩，凸顯與勞動力有關的產能限制問題揮之不去。
價格指數報 78.5，較 5 月的 82.2 下滑 3.7 個百分點點，近幾月都呈現持續下滑狀態；庫存指數則稍微上升，從 5 月的 55.9 升至 56，改寫去年 11 月以來新高。
供應商交貨指數從 5 月的 65.7 大幅降至 57.3，表明交貨時間變短，而未完成訂單指數從 5 月的 58.7 降至 53.2，兩項指數均降至 2020 年以來新低，透露供應鏈與產能限制似乎出現緩解跡象。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造業成長受供應鏈制約，企業受訪時紛紛指出，定價是他們最大的擔憂。
ISM 訪調產業意見：
電腦及電子產業表示，積累訂單數仍高，但 6 月新訂單放緩。電氣設備商指出，儘管訂單與生產持續強勁，但正受到原料供應拖累，沒有足夠的時間消化積累的訂單。
成衣業者表示，客戶反應庫存量很高，但銷量正在下降，預料未來幾個月訂單會減少，直到庫存與需求維持適當的平衡。
金屬製造業則稱，生意依然穩定，但一些客戶因庫存過多而取消訂單；金屬原料商表示，供應似乎在某種程度上穩定，但後續會如何持穩仍是問題。
市場反應
截稿前，美股四大指數走低，道瓊工業指數下跌近 0.3%，那斯達克綜合指數跌 0.15%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 4%。