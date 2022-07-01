美國6月ISM製造業指數降至53遠低預期 創兩年新低

美國周五（1 日）公布的 6 月 ISM 製造業指數下滑至 53，放緩幅度遠超預期的 54.9，也不及 5 月的 56.1，為 2020 年 6 月以來新低，其中新訂單指數受長期供應緊張與需求疲軟，出現兩年來首次萎縮，進一步證明聯準會（Fed）積極收緊貨幣政策之際，經濟正在降溫。

6 月美國 ISM 製造業細項指數：

新訂單指數報 49.2 ，前值 55.1

生產指數報 54.9 ，前值 54.2

僱傭指數報 47.3 ，前值 49.6

供應商交貨指數報 57.3 ，前值 65.7

存貨指數報 56.0 ，前值 55.9

客戶端存貨指數報 35.2 ，前值 32.7

價格指數報 78.5 ，前值 82.2

未完成訂單指數報 53.2 ，前值 58.7

出口訂單指數報 50.7 ，前值 52.9

原物料進口指數報 50.7，前值 48.7

(圖：ISM)

美國 6 月 ISM 製造業指數報 53，雖仍未於 50 的榮枯線上方，但遠不及市場預期的 54.5，也低於 5 月的 56.1，為 2020 年 6 月以來新低。

儘管製造業活動放緩在一定程度上反映支出從商品轉向服務，但這與近期數據顯示的利率上升抑制需求是一致的。

觀察指數細項，新訂單指數下降近 6 個百分點至 49.2，低於 50 榮枯線，為 2020 年 5 月以來最差，遠不及 5 月的 55.1，當時曾創下 3 個月新高。

生產指數從 5 月的 54.2 小幅上升至 54.9；僱傭指數從 5 月的 49.6 進一步下滑至 47.3，表明製造業招聘步伐將繼續放緩，凸顯與勞動力有關的產能限制問題揮之不去。

價格指數報 78.5，較 5 月的 82.2 下滑 3.7 個百分點點，近幾月都呈現持續下滑狀態；庫存指數則稍微上升，從 5 月的 55.9 升至 56，改寫去年 11 月以來新高。

供應商交貨指數從 5 月的 65.7 大幅降至 57.3，表明交貨時間變短，而未完成訂單指數從 5 月的 58.7 降至 53.2，兩項指數均降至 2020 年以來新低，透露供應鏈與產能限制似乎出現緩解跡象。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造業成長受供應鏈制約，企業受訪時紛紛指出，定價是他們最大的擔憂。

ISM 訪調產業意見：

電腦及電子產業表示，積累訂單數仍高，但 6 月新訂單放緩。電氣設備商指出，儘管訂單與生產持續強勁，但正受到原料供應拖累，沒有足夠的時間消化積累的訂單。

成衣業者表示，客戶反應庫存量很高，但銷量正在下降，預料未來幾個月訂單會減少，直到庫存與需求維持適當的平衡。

金屬製造業則稱，生意依然穩定，但一些客戶因庫存過多而取消訂單；金屬原料商表示，供應似乎在某種程度上穩定，但後續會如何持穩仍是問題。

市場反應

截稿前，美股四大指數走低，道瓊工業指數下跌近 0.3%，那斯達克綜合指數跌 0.15%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數跌近 4%。