通用第二季銷量有望超車豐田 奪回車市龍頭地位

根據路透周五（1 日）報導，通用汽車今年第二季銷量有望超越日本豐田汽車，奪回汽車銷售桂冠，儘管美國主要汽車製造商的銷量因庫存短缺持續下滑。

根據美國汽車市場調研公司 Cox Automotive 數據，通用汽車去年銷售被豐田擠下冠軍寶座，為 1931 年以來首次，但預料通用汽車將強勢回歸，成為所有大型汽車製造商中新車銷量最多的車商。

今年第一季豐田仍保持在美國銷量領先地位，其次為通用，但兩家都公布銷量與去年同期相比下降達兩位數字。

豐田汽車是今年受到嚴重衝擊影響的車商之一，晶片短缺和中國新冠疫情的封控措施造成該公司多次減產，為其今年生產目標蒙上一層陰影。

相較之下，通用汽車表現似乎比較好，6 月初時重申 2022 年汽車產量會在 2021 年的基礎上成長 25%-30% 的目標。美國汽車產業受到晶片荒、缺工、供應鏈瓶頸衝擊，無法滿足被壓抑的消費需求。

各家汽車製造商將在周五至下周二（5 日）陸續公布第二季銷售成績。根據 Cox 和 TrueCar 數據，除福特 (F-US) 之外，豐田、通用、Stellantis(STLA-US)、現代汽車、本田汽車（Honda）、日產汽車（Nissan）的季度銷量都降下滑。

Cox 高層表示，福特對庫存管理方面優於多數競爭對手，也正逐漸走出去年的困境。福特將於下周二公布 6 月銷售數據。此外，Cox 也稱，特斯拉 (TSLA-US) 將會是今年上半年唯一銷售成長的汽車品牌。

產業觀察人士擔心數十年的高通膨與不斷上漲的汽油價格對汽車產業造成潛在影響，不過他們指出目前需求仍然強勁，這是一個不尋常的狀況。

目前汽車銷量成長的更大障礙似乎仍然是整個產業的汽車與卡車短缺，這以導致分析師下調全年銷售預期。

汽車諮詢公司 Edmunds 執行董事 Jessica Caldwell 表示：「目前看來，汽車產量在 2022 年復甦的可能性非常小。」

通用汽車 (GM-US) 盤前股價略漲 0.76%，每股暫報 32 美元。