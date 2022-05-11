女股神再賣特斯拉持股 首度買入通用汽車

據報導，「女股神」伍德 (Cathie Wood) 領導的方舟 (Ark) 投資管理公司再度減持斯拉 (TSLA-US)1 萬 5862 股持股，同時首度買進通用汽車 (GM-US) 15 萬 8187 股股票。

數據顯示，方舟創新 ETF(ARKK-US) 脫手了特斯拉 1 萬 5862 股股票，價值約 1270 萬美元。同時，方舟自動化技術與機器人 ETF(ARKQ-US) 以將近 610 萬美元的價格，收購了通用汽車 15 萬 8187 股的股票。

伍德先前曾表示，傳統汽車製造商不具備創新的 DNA，但是，隨著通用汽車擴大電動車的發展，伍德的看法似乎出現改變。

她在上月接受採訪時曾表示，在與通用汽車執行長芭拉 (Mary Barra) 會面後，方舟對投資通用汽車抱持開放態度，並對通用汽車的轉型很有興趣。

通用汽車如今正在擴大汽車電氣化、開發車輛軟體、自主技術以及設計燃料電池的團隊，以實現電動車目標。為了加快電動車和軟體驅動服務的開發，該公司曾表示將在今年招聘 8,000 多名新的技術員工。

通用汽車計劃在 2025 年將北美地區電動車產能提高到 100 萬輛，並預計在未來的 5 年內取代特斯拉成為美國最大的電動車銷售商。

通用汽車總裁羅伊斯 (Mark Reuss) 先前表示，通用汽車明年將生產電動化雪佛蘭 Corvette，隨後將生產這款標誌性跑車的全電動版本。