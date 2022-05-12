富國銀行大幅降評 通用汽車股價跌至52周新低

在富國銀行調降評級並大幅調低目標價後，通用汽車 (GM-US) 股價周四 (12 日) 創下 52 周新低，以 2020 年 11 月以來的最低價開盤。

富國銀行分析師蘭根 (Colin Langan) 在周三 (11 日) 收盤後將通用汽車的評級從「加碼」調降至「減碼」，並將該公司目標價從每股 74 美元調降至每股 33 美元。

他在給投資人的報告中說，今年可能是傳統汽車製造商的獲利高峰，向電動車的轉型將侵蝕未來幾年的獲利。

他說，「價格正常化、通膨成本和 2023 年 UAW 合約談判的不利因素接踵而來。因此，我們擔心 2022 年可能是獲利高峰，因為通用汽車將越來越被迫吸收 BEV 損失以應對 2026 年美國監管的高障礙。」

出於同樣的原因，蘭根也將福特汽車 (F-US) 的評級調降至「減碼」，並將其目標價從每股 24 美元大砍一半至每股 12 美元。

通用汽車股價在周四開盤時下跌約 6% 至 35 美元，創下 2020 年 11 月以來的最低點。該公司的市值約為 510 億美元。

福特股價開盤下跌超過 4% 至 12.27 美元。自 2021 年 5 月起算，該股的 52 周低點為每股 11.28 美元。福特的市值約為 490 億美元。

福特總裁比爾福特 (Bill Ford) 周四在年度股東大會上表示，雖然今年表現良好，但他仍然看好福特汽車的長期業務計劃，「2021 年，我們的股票火熱。今年它又重回起漲點。整個市場都在回跌，但我仍對未來充滿信心。」他後來又補充說，「你不能為考量股價來管理業務，你管理業務是為了建立一家偉大而持久的公司。」

在富國銀行兩度調降評級前，底特律汽車製造商的股價就已承壓。今年以來，這兩支股票都下跌近 40%。