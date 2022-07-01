經濟展望不明 分析師下修聯邦快遞目標價至275美元

Berenberg 分析師 William Fitzalan Howard 和 Conor Dwyer 在最新發布的報告中，將聯邦快遞公司 (FDX-US) 的投資評級下修至「觀望」，並將目標價砍至每股 275 美元。

分析師將聯邦快遞的評級由「買進」下調至「觀望」，並將目標價自 300 美元下調至 275 美元。報告指出，近期獲利風險上升和策略執行前景喜憂參半，聯邦快遞股票可能會停滯不前，直到經濟前景變得更加清晰。

6 月 1 日接替聯邦快遞創始人史密斯 (Fred Smith) 的蘇布拉曼尼亞 (Raj Subramaniam) ，如今面臨著兩方人馬相互拉鋸，一方是希望聯邦快遞賺取更多獲利的投資人，另一方是推動成長並希望獲得更多資金來抵消不斷上漲成本的地面部門承包商。

分析師曾警告，經濟放緩可能會破壞疫情時期執行公司策略和安撫激進股東所需的價格調漲。投資人希望聽到更多衰退期間如何發展的訊息。

該公司管理層則是在財報中預期，儘管通膨、新冠疫情和地緣政治風險對全球商業活動造成壓力，但航運價格仍將持續上漲。

道明證券利率策略師 Prashant Newnaha 表示，隨著對經濟衰退的擔憂加劇，市場焦點正在從通膨轉向經濟成長，市場也正在下修對近期和終端利率的預期。