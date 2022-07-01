美光財測低預期旺季無望 記憶體族群逆風來襲

記憶體大廠美光 (MU-US) 公布財測遠低於市場預期，認為下半年 PC、智慧型手機客戶將持續調整庫存，本季 DRAM 與 NAND 位元出貨量將較上季下滑，在美光展望保守下，記憶體族群包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等，營運恐都同步面對壓力。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 表示，在中國消費支出放緩、俄烏戰爭與通膨升溫等因素影響下，PC、智慧型手機等終端市場需求疲弱，會計年度第三季末需求顯著下滑，且中國封控措施使部分客戶面臨更大供應鏈挑戰，一些 PC 與手機客戶正調整庫存，庫存調整主要會落在下半年。

Sanjay Mehrotra 也說，由於近期產業需求疲軟，將放緩明年擴產步調，減少在新廠與設備上的支出。不過，美光仍看好雲端和企業資料中心應用對記憶體的強勁需求，但客戶庫存水位仍高，一旦經濟衰退，拖累資料中心需求，客戶可能會先去化庫存。

南亞科也認為，第三季雖是旺季，但通膨已影響全球消費者信心，市場看來會持續修正，若通膨情況持續，第四季市況可能延續；目前客戶庫存調整持續進行中，除 PC、手機與消費性產品，目前需求最強勁的伺服器雲端需求遲早會受影響，也可能面臨調整。

南亞科預期，因受通膨影響，DRAM 價格較去年下修，今年營運可能與去年接近或微幅衰退。雖然近期市況修正，美光資本支出將放緩，但南亞科今年資本支出仍維持不變。