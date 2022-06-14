市場供需狀況難改善 美光二度遭到市場分析師降評

Summit Insights 分析師 Kinngai Chan 將美光 (MU-US) 股票的評級從「買入」下調至「觀望」，因為記憶體市場供需狀態難以在今年改善。

Chan 表示，儘管數據中心客戶需求持續存在，但有產業調查顯示，智慧型手機需求持續低迷，PC 也持續下降，需求問題和可能的資本支出削減，緊隨庫存過剩問題之後而來。Chan 擔憂，由於總體經濟持續遇到逆風，雲端服務提供商等美光的終端客戶可能會因此削減支出。

Chan 也指出，最近的產業調查也表明，亞洲經紀商、模組廠商和 ODM 的記憶體庫存偏高，意味下半年美光可能將不得不降價求售，價格下跌可能超過成本下降幅度，侵蝕美光毛利率。

本月初，Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 也將美光的評等降至「賣出」，並把目標價大砍至每股 70 美元。

Piper Sandler 在給客戶的報告中寫道：「由於預估全球經濟將面臨阻力，我們擔心美光在個人電腦、手機等消費類市場的曝險超過 50%。」該投行也預估，由於利率上升、經濟放緩與庫存可能過剩，美光的車用晶片業務將受到影響，並稱 DRAM 價已開始下跌。

市場調研公司 Counterpoint 今年 4 月報告稱，由於俄烏戰爭與中國封控讓本已脆弱的供應鏈承壓，加劇零組件短缺，2022 年第一季全球個人電腦出貨量下滑 4.3%。國際數據公司（IDC）也預估，今年全球智慧手機出貨量將下降 3.5%。

美光股價在週一 (13 日) 收跌 6.04%% 至 58.84 美元，該股今年迄今下跌超過 38%。