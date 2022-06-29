〈財報前瞻〉晶片業榮景是否告終？美光財報將釋出更多線索

美國記憶體大廠美光 (MU-US) 將在周四 (30 日) 美股盤後公布 Q3 財報，投資人將關注一項困擾晶片產業已久的問題，即在全球陷入晶片荒的這段期間，客戶是否持續囤貨，以及記憶體價跌會不會對業績造成顯著影響。

輝達 (NVDA-US) 是最近期公布財報的半導體公司，該公司上月公布截至 4 月底的業績表現，由於美光即將公布的財報包含整個 5 月的業績，分析師可藉由多出一個月的財報數據，更進一步評估中國疫情和俄烏戰爭的影響。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 上季表示，資料中心的記憶體需求已超越行動市場，並看好未來十年資料中心需求成長超越整體技體和儲存市場。然而過去一年以來，對晶片供應短缺的恐慌導致客戶過度下單，並累計大量庫存。

隨著需求浮現放緩跡象，投資人密切關注美光是否會在周四公布財報時修正展望。

市場預期

接受 FactSet 訪調的 30 位分析師預期，美光 Q3 平均調整後 EPS 為 2.45 美元，高於先前預期的 2.21 美元。美光此前預期為 2.36 美元至 2.56 美元。

據 FactSet 訪調的 28 位分析師預測，美光 Q3 營收估達 86.5 億美元，高於先前預期的 81 億美元。美光此前預期為 85 億至 89 億美元。

按部門來看，FactSet 數據顯示，分析師平均預期 Q3 DRAM 銷售額將達 61.5 億美元，NAND 銷售額為 22.9 億美元。

分析師怎麼看？

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Joseph Moore 對美光財報態度較悲觀，他認為終端市場前景漸趨保守，且從數量的角度來看，記憶體市場依舊疲軟。他給予美光「中立」(equal-weight) 評等，近期則將目標價自 83 美元大砍至 56 美元。

Moore 看好美光在改進成本結構和產品路徑方面的表現，但也認為，該公司在 PC 和智慧手機方面的弱點正在擴大，甚至蔓延至伺服器與其他產品市場，近期砍單和延遲交貨情況也有所增加。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 給予美光「優於大盤」(outperform) 評等，目標價為 90 美元。他預期，消費疲軟所帶來的拖累將與美光強勁的資料中心實力互相平衡。

Muse 說：「從大方向來看，我們相信美光的結構轉型加上越來越合理的產業背景，將有助於該公司面對增長放緩的問題。」

BMO Capital 分析師 Ambrish Srivastava 同樣給予美光「優於大盤」的評等，目標價為 85 美元。他認為美光資本支出將下滑，且記憶體跌價幅度恐大於先前預期。

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 給予美光「買入」(buy) 評等，目標價 115 美元。雖然 PC 和智慧手機銷售疲軟情況令人擔憂，Arcuri 認為，隨著供應下滑，明年記憶體價格可望轉強，需求也將隨著平台升級而獲得緩解。

FactSet 數據顯示，追蹤美光的 36 位分析師中，有 32 位給予「買入」或「優於大盤」評等，3 位為「持有」(hold) 評等，1 位給予「賣出」(sell) 評等，平均目標價為 96.74 美元，較周二收盤價溢價 67%。