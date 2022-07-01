〈中經院發布PMI〉6月非製造業NMI略回升 多數業者仍對未來半年偏保守

中華經濟研究院今 (1) 日公布 6 月台灣非製造業經理人指數 (NMI) 較上月回升 4.6 個百分點至 49.7%，反映疫情趨緩、民間消費動能回溫，不過，中經院院長張傳章提醒，因升息、通膨和股市回檔等因素，多數非製造業者對未來展望偏保守看待。

中經院調查，6 月 NMI 四項組成指標中，商業活動和新增訂單緊縮，人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

圖表：中經院提供。

而八大產業有五大產業 NMI 呈現緊縮，依緊縮速度排序為批發業 (44.7%)、零售業 (46.4%)、運輸倉儲業 (47.7%)、金融保險業 (48.4%) 和住宿餐飲業 (48.6%)，僅教育暨專業科學業 (56.5%)、資訊暨通訊傳播業 (53.8%) 回報 NMI 擴張，而營造暨不動產業 NMI 呈現持平 (50.0%)。

觀察 NMI 各項指標，因國內每日新增確診人數增幅趨緩，商業活動和新增訂單 (新增簽約客戶或業務) 分別較上月回升 10.2、8.8 個百分點至 48.0%、46.3%。

而非製造業採購價格 (營業成本) 指數連 19 個月維持在 60.0% 以上上升速度，惟本月略跌 1.4 個百分點至 71.0%。

未完成訂單 (工作委託量) 呈連 6 個月緊縮，惟指數略較上月回升 3.7 個百分點至 41.6%。

服務收費價格指數已連續 25 個月上升，較上月攀升 4.9 個百分點至 60.1%。

中經院指出，未來六個月展望指數連 3 個月緊縮，惟指數由 2020 年 6 月以來最快緊縮速度 (35.8%) 回升 5.7 個百分點至 41.5%。

八大產業中，有四大產業回報未來六個月展望緊縮，依指數緊縮速度排序為金融保險業 (21.3%)、批發業 (29.8%)、運輸倉儲業 (37.0%) 和營造暨不動產業 (39.7%)；住宿餐飲業 (66.7%)、零售業 (52.8%) 和教育暨專業科學業 (51.6%) 則回報擴張，僅資訊暨通訊傳播業回報未來六個月展望為持平 (50.0%)。