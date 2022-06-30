大摩：Fed使經濟衰退機率翻倍 美股恐再跌10%後觸底

摩根士丹利 (大摩，Morgan Stanley) 投資長 Lisa Shalett 在一份報告中表示，隨著經濟衰退的可能性翻倍，美股可能再跌 10% 後觸底。

Shalett 表示，自美聯準會 (Fed) 於 6 月 15 日升息 3 碼以來，美國經濟連續兩個季度出現負成長的可能性增加一倍，可能使得股市進一步下跌。Shalett 表示，股市在觸底前恐怕將再跌 10%。

Shalett 說道：「Fed 加速收緊貨幣政策使經濟衰退的機率增加了一倍，距離熊市底部可能還有 5% 到 10% 的下跌空間。」

如今美股大盤標普 500 指數已落入熊市，今年迄今已暴跌 20% 以上，主因是通膨飆升、Fed 升息，推升經濟衰退風險。

不過，Shalett 表示，雖然經濟衰退的可能性持續增高，但美股不會像 2008 年時那樣糟糕，當時標準普爾 500 指數在一周內暴跌超過 20%。她指出，如今的衰退主因是通膨而非信貸驅動，對股市的影響相對較低。

法國興業銀行曾表示，過去 150 年金融市場歷史顯示，未來六個月標普 500 指數，可能需要較 1 月高點下跌 34% 至 40%，才會觸底，即下探至 2,900 點到 3,150 點。

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 則預測，本輪美股熊市可能在 10 月結束，屆時標普 500 指數可能跌至 3,000 點附近。