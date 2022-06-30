經濟前景不明 企業裁員、砍支出、出現CEO離職潮

從電動車大廠特斯拉到零售商 Bed Bath&Beyond，高通膨和對經濟前景的擔憂，正促使美國企業裁減支出和人力，許多上市公司的執行長離職。

愈來愈多企業正在提早行動，因應可能發生的景氣低迷，代表下個月財報季可能有更大幅度的裁員。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克最近曾說，對經濟有種「很糟糕」的感覺，可能需要裁員 10%，周二最新傳出 Autopilot 自駕團隊解雇約 200 人。

Bed Bath&Beyond(BBBY-US) 周三公布第 1 季營收暴減 25%，為此資本支出計畫將削減 25%、暫緩翻修或新成立門市，執行長 Mark Tritton 下台。

不只 Bed Bath&Beyond，最近離職的高階主管名單可以列成長串清單，包括 United Armour(UAA-US) 執行長 Patrick Frisk、Pinterest(PINS-US) 創辦人 Ben Silbermann、RealReal(REAL-US) 的 Julie Wainwight，還有 Meta(META-US) 營運長桑柏格 (Sheryl Sandberg)、亞馬遜 (AMZN-US) 消費業務主管 Dave Clark 等人。

顧問機構 Challenger, Gray&Christmas 統計，今年 1 到 5 月，美企共有 668 名執行長，創 2002 年有資料以來的同期新高。

最近很多卸任的執行長都在離職前幾個月與低迷的股價奮鬥，因股價是很多公司董事會評估執行長績效的常用指標。

但也有不少公司選擇在危機時期維持現狀，例如迪士尼 (DIS-US) 周二把執行長 Bob Chapek 的合約延長三年。

迪士尼、Pinterest、Bed Bath&Beyond 股價過去一年來都重挫。來源: FactSet

Challenger, Gray&Christmas 高級副總裁 Andrew Challenger 表示，執行長外流情況持續，因為經濟情勢、通膨升溫，以及對經濟衰退的擔憂，不只董事會重新思考領導力，高層也反思他們是否想接受這些挑戰。

人才招募機構 Diversified 研究集團執行長 Aileen Alexander 說：「從社會、政治到經濟，我們正在歷經一場巨變，並反映在企業高層的變化上。」

巴隆周刊 (Barron’s) 分析，企業對執行長離職往往不會提供明確的原因，而是選擇模糊的說詞，或是更偏好使用退休、辭職、下台等，很難判斷其中一方是不是被迫分手。