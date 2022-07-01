Google同意支付9000萬美元 與開發者就Play商店糾紛達成和解

Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 周四 (30 日) 宣布和應用程式開發商達成和解協議，承諾設立 9000 萬美元基金支持開發人員，並允許開發者使用電子郵件或其它方式，以更低的價格在 Play 商店以外向用戶宣傳自家 App。

開發人員去年向舊金山聯邦法院提出訴訟，指控 Google 利用與智慧手機供應商的協議、技術壁壘以及分潤協議，創造封閉的 App 生態體系，並要求開發商使用 Google Play 商店的付費系統，藉此收取 30% 服務費用。

訴訟內容主張，Google 收取過高服務費的做法將推升 App 價格，進而削弱市場競爭，並傷害消費者權益。

作為和解協議的一部分，Google 周四發布聲明表示，將設立 9000 萬美元的基金，支持在 2016 年至 2021 年期間，公司年營收 200 萬美元或以下的開發人員。

其他還包含修改開發人員發行協議，允許開發人員在 Play 商店以外以更便宜的價格宣傳自家 App，並發布 Play 商店年度透明度報告。不過，Google 仍將維持現有分潤比例，即對美國開發商年收入的前 100 萬美元抽取 15% 佣金。

原告代表 Hagens Berman Sobol Shapiro LLP 表示，約有 4.8 萬名 App 開發人員符合 9000 萬美元基金的申請資格，最低發放額度為 250 美元。

就像蘋果 (AAPL-US) 一樣，Google 也因 App 商店的佣金抽成和支付規則，遭到嚴厲的法律和政策審查，美國多州去年 7 月便以 Play 商店抽佣過高提出訴訟，Tinder 母公司 Match Group 5 月初也針對 Play 商店的支付機制控告 Google，但雙方已在當月底達成協議。

目前美國國會正在研擬相關立法，要求 Google 和蘋果開放側載 (sideloading)，即允許用戶跳過應用商店直接下載 App，並禁止兩家公司強迫 App 供應商使用自家的付費系統。