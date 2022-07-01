〈財報〉衰退憂慮恐致科技支出縮手 美光財測遠遜預期 盤後跌逾2%

美國記憶體大廠美光 (MU-US) 周四 (30 日) 美股盤後公布本季財測遠遜預期，反映出對經濟衰退的擔憂，使消費者和企業支出紛紛縮手，消息一度拖累盤後股價挫跌近 7%。

FY 2022 Q4 財測

營收：72 億美元 (上下浮動 4 億美元)，Refinitiv IBES 數據顯示，分析師平均預期為 90.5 億美元

(Non-GAAP) 毛利率：42.5%(上下浮動 1.5%)

(Non-GAAP) 每股淨利 (EPS)：1.63 美元 (上下浮動 0.2 美元)，分析師平均預期為 2.57 美元

美光執行長 Sanjay Mehrotra 於財報聲明表示：「近期產業需求環境疲軟，我們正在採取行動，放慢在 2023 會計年度的供應增長步伐。」這代表該公司計劃利用現有庫存來滿足訂單需求，而非進一步增產，並減少在新廠和設備上的支出。

美光的財務展望凸顯出一項問題，即對經濟衰退的擔憂導致消費者和企業紛紛削減支出，並拖累電腦和智慧手機需求，當中又以中國最為疲軟。Mehrotra 受訪時表示，修訂展望後，中國地區的收入預期較先前減少 30%，使本季總體營收預期下滑 10%。

美光公布財報後，盤後股價一度挫近 7%，隨後跌勢收斂，截稿前跌 2.6%。該股今年迄今已跌 41%。

Q3 財報關鍵數據

營收：86.4 億美元，年增 11%

(Non-GAAP) 淨利：29.4 億美元

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：2.59 美元，去年同期為 2.14 美元

(圖：美光財報)

Mehrotra 表示，產業位元需求在 Q3 尾聲顯著下滑，主要為 PC 和智慧手機在內的終端市場需求疲軟所致，中國消費支出放緩、俄烏戰爭和通膨升溫都是影響因素。

他還說，中國封控措施使部分客戶面臨更大的供應鏈挑戰，一些 PC 和智慧手機客戶正在調整庫存，這些調整主要會發生在今年下半年。

美光仍看好雲端和企業資料中心應用對記憶體的強勁需求，但風險在於客戶庫存水位仍高於疫情，一旦經濟衰退拖累資料中心需求，客戶可能會先消耗庫存，進而傷害需求。

美光預期，Q4 的 DRAM 和 NAND 位元出貨量將較上季下滑，且全年 DRAM 和 NAND 位元需求增長將低於長期增長率。DRAM 長期增長率估達「中至高 10 位數百分比」(mid-to-high teens)，NAND 估達「高 20 位數百分比」(high 20s)。

繼前兩季分別回購 3 億和 4 億美元的股票後，美光 Q3 回購 9.81 億美元的普通股，預計 Q4 將更積極執行庫藏股計畫。該公司也宣布將於 7 月 26 日向股東發放每股 11.5 美分股利。