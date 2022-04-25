一文看懂 馬克宏連任成功 未來法國將何去何從？

法國總統選舉第二輪投票已於當地時間周日（24 日）晚間結束，出口民調，顯示尋求連任的馬克宏，在第二輪投票中勝出，擊敗極右派候選人雷朋，成為 20 年來法國首位連任成功的總統。

彭博報導，目前法國仍在計票，內政部將在稍晚公布正式統計結果。根據法國五家民調機構的預測，馬克宏的得票率約 58%，大幅領先雷朋的 42%。

馬克宏在周日晚間向支持者發表演說，表示必須化解雷朋支持者的憤怒。他說將做「每個法國人的總統」，而不是「某一政黨的代言人」。

這對投資人而言，是一大利多，若雷朋當選，引發的市場衝擊，恐怕不亞於英國脫歐公投或川普入主白宮。雷朋承認敗選後，歐元兌美元匯價亞洲盤周一盤中漲 0.5%。

對外經濟貿易大學國家對外開放研究院、全球創新與治理研究院研究員趙永升表示，馬克宏在經濟上傾向自由主義，運用市場力量推動民間部門，是此理念一大特徵。因此，馬克龍連任後，有望繼續減輕企業負擔，這將有利於支持新創公司等企業的發展，進而帶動經濟成長。

趙永升說，從歐盟和外交政策來看，馬克宏也將進一步推動歐洲整合。法國的外交政策也可借歐盟之力展開。

不過，趙永升表示，馬克宏面臨的挑戰也不小。五年來，他未能在金融領域推動重大改革，也無法改善僵化的勞動力市場。

法國經濟也面臨一些結構性問題，趙永升說：「在競選綱領中，馬克宏承諾將對科技、新能源產業巨額投資，他同時還承諾減稅。那在高赤字的背景，巨額投資的錢從哪裡來？”」

巴黎政治學院法國經濟觀察站研究員 Paul Malliet 則表示，在產業政策方面，馬克宏連任後，能源轉型將是未來法國經濟發展的主軸，政府有望支持核能和離岸風電。

Malliet 並說，目前法國的核能、風能發電產能仍面臨供應不足的問題。市場研究機構 Ember 的數據顯示，2020 年法國風電裝機總量僅為 17.4 GW，這意味著法國能源轉型將帶來較大國際合作機遇。