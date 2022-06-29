美國升息步伐不停 銀行推快閃美元優存

為抑制通膨升溫，美國聯準會持續升升不息，銀行因應美元升息趨勢推出美元優存，合庫銀剛出爐的「盛夏 GO 有利」快閃美元優利定存專案，提供定存 1 個月期年利率 1.50%。

合庫銀表示，美國通膨情況持續惡化，讓聯準會不得不加快升息步伐，繼 3 月升息 1 碼、5 月升息 2 碼後，6 月加大升息幅度達到 3 碼，而根據聯準會聲明，市場預期 7 月可能維持相同升息幅度，相較其他主要貨幣，美元高利且升值優勢將更明顯，對美元優利定存商品需求將更殷切。

合庫銀表示，為使客戶趕上升息循環浪潮，又能彈性面對後續利率變化，新推出的快閃美元優利定存專案，自 6 月 29 日到 7 月 8 日，透過臨櫃交易、網路銀行、行動網銀 APP 等交易方式，單筆存滿 5000 美元，即可享有 1 個月期年利率 1.50% 的美元優惠利率。

合庫銀表示，不論是臨櫃或線上方式，沒有金額上限，不需搭配任何理財產品，提供客戶高利率、低門檻、短天期的美元優利專案，活動期間結束或額滿即提前截止。

另外，銀行也同時提供「夜間換匯」、「匯率到價」推播通知服務，隨時掌握鎖定匯率，若利用網路平台以新台幣結匯，還可享有美元 3 分的減碼優惠。