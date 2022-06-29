彰銀：升息循環挹注利差 今年獲利可望優於去年

彰銀 (2801-TW) 今 (29) 日舉行第 1 季線上法說，彰銀表示，由升息循環所帶動的利差效應可望在第 2 季逐漸顯現，今年獲利動能可望優於去年表現。

美國聯準會與我央行持續升息，進一步推升利差表現，彰銀今年第 1 季存放利差 1.22%，較去年同期增長 4 個基本點，淨利差 0.91%，也比去年同期增長 5 個基本點，儘管央行調升存款準備率 1 碼，將使可運用資金略減，但因資產配置得宜，預期對淨利息收益影響有限，預估今年第 2 季銀行獲利可望比今年首季更好。

彰銀副總暨發言人陳斌表示，目前市場不確定變數仍多，加上存款業務成本增加、放款減緩，但升息可提升 NIM(淨利差)、存放利差表現，未來將持續觀察市場走勢，適度調整存放款結構與股債等資產配置，整體而言，在升息循環態勢下，銀行的利差效益可望逐步擴大。

放款業務部分，陳斌說明，今年將繼續鎖定廠房土地放款，至於土建融與房貸業務部份，在央行升息與財金部會管制措施影響下，導致民眾購屋負擔與廠商建築成本提升，研判將使銀行土建融與房貸放款壓力增加，下半年不動產放款需求將因此放緩。

在金融操作部分，彰銀表示，股票部位將鎖定基本面佳的價值型股票，在投資價值浮現時伺機布局；債券則因應升息趨勢，嚴格控管債券存續期間，以避險工具控制評價風險，並掌握利率循環高點進場加碼。

彰銀表示，受俄烏戰爭影響，加速市場通膨壓力升溫，預期歐美央行將加速升息，但也連帶影響經濟成長動能，並進一步影響金融市場表現，下半年經濟變數仍與主要國家通膨現象有關。

彰銀表示，在主要經濟體成長力道趨緩的情況下，台灣對於景氣看法也轉趨保守，屆時需觀察是否影響出口與投資表現，在內需、出口正負因素相互抵銷的情況下，預期下半年經濟表現將呈現溫和成長態勢。