新興市場教父墨比爾斯：加密貨幣拖累 美股可能進一步下跌

素有「新興市場教父」之稱的投資大師墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，隨著加密貨幣繼續遭到拋售，股市可能會進一步走低。

近期加密貨幣市場崩盤，美股落入熊市。墨比爾斯將標普 500 指數下跌的情況形容為「尾巴搖狗」，也就是本末倒置，是一個非常獨特的情況。

墨比爾斯表示，股市情況可能會變得更糟，主要的原因就是加密貨幣。他認為，加密貨幣市場和股市的拋售有關，而比特幣正拖累著標普 500 指數。

由於美國上周公布通膨數據嚇壞市場投資人，風險資產拋售潮加劇，加密貨幣市值已經跌破 1 兆美元，並且比特幣自去年 11 月達到的 69,000 美元以上的歷史高點下跌了約 65%，拖累了整體加密貨幣市場表現。

此外，加密貨幣借貸平台 Celsius 更無預警宣布暫停用戶提款、轉帳動作，引爆加密貨幣下跌的連鎖效應。

追蹤全球 49 間加密貨幣公司的 CoinShares 區塊鏈全球股票指數今年迄今已跌逾 37%，可能創下有紀錄以來表現最差的一年。

Alkesh Shah 為首的美銀分析師先前表示，自 2021 年 7 月以來，比特幣與標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數之間的相關性顯著增加，並在今年 1 月底創下歷史新高，表明比特幣更常被視作風險資產。