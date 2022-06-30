加州擬課鋰礦稅 業者警告：恐導致交貨延遲

美國鋰礦業者警告，對加州索爾頓海 (Salton Sea) 地區的鋰課徵單一稅率，恐影響向通用汽車 (GM-US)、Stellantis 等電動車商的鋰礦交付，並迫使礦商遷離加州。

索爾頓海是位在美國加州的一處鹹水湖，該地蘊含豐富的鋰礦資源，但長期受環境污染所擾，加州政府官員建議透過課稅，在經濟和環境保護之間取得平衡，目前當地立法機關正就稅收提議進行辯論。

課稅消息引發部分鋰礦商擔憂，EnergySource Minerals 執行長 Eric Spomer 認為，這項決定在正式上路之前就會扼殺整個產業。

Controlled Thermal Resources(CTR) 執行長 Rod Colwell 也警告，新稅制將影響與車商的鋰供應協議， 該公司預計將在 2024 年和 2025 年向通用汽車和 Stellantis 交付鋰礦，一旦新稅制上路，恐導致公司錯過交貨期限。

Colwell 向路透表示：「光是這種課稅概念，就會對整個產業發展形成寒蟬效應。」CTR 原先計劃 2024 年中旬在加州產出 6 萬噸鋰礦，足以供 600 萬輛電動車鋰電池使用，如今這項計畫恐陷入困境。

加州州長 Gavin Newsom 已表態支持課稅提案。該提案將對每年產出的前 2 萬噸鋰礦課徵每噸 400 美元的稅，對接下來的 1 萬噸課徵每噸 600 美元的稅，並對產量在 3 萬噸或以上的鋰課徵每噸 800 美元的稅。

鋰業高管表示，他們並不是不支持課稅，但更傾向於對銷售額課徵 2% 或以下的稅率。他們認為，一旦金屬價格下跌，單一稅率可能造成毀滅性衝擊。

EnergySource Minerals 執行長 Eric Spomer 說：「我們願意為當地社區付出並提出貢獻，但必須是合理的稅率。」

此外，考量到索爾頓海地熱層中的雜質濃度較高，在該地的提取鋰的成本已經很高，最新稅制可能迫使礦商轉移陣地，到其他富有大量鋰鹽水層的地區，例如猶他州和阿肯色州。

CTR 執行長稱道：「如果立法通過，我們將選擇抗爭或是離開。」