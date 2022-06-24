150年市場歷史顯示 年底前美股恐再跌24%

法國興業銀行表示，過去 150 年金融市場歷史顯示，年底前美股標普 500 指數可能再跌 24%。

法興銀行說，未來六個月標普 500 指數，可能需要較 1 月高點下跌 34%-40%，才會觸底，即下探至 2,900 點 3,150 點，這意味較目前水準大跌 17%-24%。該指數周四（23 日）收在 3,795.73 點。

法興銀行透過研究 1870 年代以來後危機時期的市值，得出上述區間預估，法興銀行採用量化分析，而非獲利預測、本益比等因素。

法興銀行計算出的標普 500 指數公允價值為 3,020 點，符合危機後歷史市值趨勢。聯準會（Fed）提高借貸成本，導致投資人日益擔憂經濟陷入衰退，並使今年來標普 500 指數重挫約 20%。

法興銀行美國股票部門主管 Manish Kabra 更加悲觀，Kabra 在周二警告，如果 Fed 未能壓制物價，美國經濟可能會面臨 1970 年代停滯性通膨幽靈，並導致標普 500 指數再跌 33% 至 2,525 點。

美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 上周則預測，本輪美股熊市可能在 10 月結束，屆時標普 500 指數可能跌至 3,000 點附近。

可以肯定的是，並非所有人都如此悲觀。Oppenheimer＆Co 首席投資策略師 John Stoltzfus 周二表示，堅持 1 月的預測，即年底標普 500 指數將收在 5,330 點，較周四收盤高 40%。