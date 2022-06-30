德銀：比特幣至年底有望回升至2.8萬美元

德意志銀行的分析顯示，由於比特幣與美股的關聯密切，到年底比特幣有望升至 2.8 萬美元。

由於升息和通膨擔憂引發的避險情緒，比特幣在 2022 年暴跌。德意志銀行分析師 Marion Laboure 和 Galina Pozdnyakova 卻指出，比特幣價格有望在年底升至 2.8 萬美元，較目前價格上漲超過 30%。

分析師指出，自去年 11 月以來，加密貨幣與那斯達克 100 指數、標準普爾 500 指數等基準指數的相關性越來越高。他們預估，標普 500 指數將在年底前恢復到 1 月的水準，屆時比特幣也可能重返高點。

分析師也表示，比特幣更像是一種高度行銷的資產，而不是像黃金一樣穩定的避險商品。分析師以鑽石巨頭 De Beers 為例，表示該公司通過廣告宣傳，改變消費者對鑽石的看法，為高達 720 億美元的鑽石產業奠定了堅實的基礎。分析師認為，比特幣也是如此。

比特幣在今年未能達到專家或市場觀察人士的預測，成為所謂的避險資產，在市場低迷之際，加密貨幣的表現落後於同期的股票、債券和大宗商品。相反，黃金的表現則是要好得多。

GlobalBlock 加密貨幣分析師 Marcus Sotiriou 曾表示，比特幣可能接近臨時觸底點，因為從歷史上看，當其利潤供應百分比 (PSP) 為 40% 至 50% 時，通常已經觸底。但是，在通膨令人信服地放緩之前，令人無法對持續上升趨勢充滿信心。