〈紐約匯市〉鮑爾強調抗通膨為重 不保證經濟軟著陸 美元登兩周高點

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (29 日) 重申抑制通膨的決心，並表示無法保證美國經濟可實現軟著陸，避險資金湧入之下，美元指數升至兩周高位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.56%，報 105.09，至約兩周高點。

鮑爾 (Jerome Powell) 周三於歐洲央行年度論壇表示，稱相較於過度升息使經濟陷入衰退，他認為對美國經濟來說，未能恢復物價穩定才是最大風險。

雖然對當前經濟狀況的態度樂觀，鮑爾也稱，Fed 無法保證能讓美國經濟實現軟著陸。

富國銀行 (Wells Fargo) 外匯策略師 Erik Nelson 表示：「在我看來，鮑爾聽起來相當鷹派，他講到要先發制人，或是搶在通膨預期脫錨或意外上升前行動。我認為這可能和過去幾個月來，市場認為他們會對更高的通膨預期做出反應的看法有所不同，他們似乎是採取主動而非被動反應。」

經濟數據方面，美國公布第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值自 - 1.5% 下修至 - 1.6%，遠低於去年第四季的 6.9%。

歐元持續回落，兌美元匯率跌 0.77% 至 1.0441 美元，為兩周新低。歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 周三表示，如今已不太可能回到疫情前的低通膨時期，央行必須做出調整，才能適應更高的物價增長預期。

市場普遍預估，歐洲央行將跟隨同業腳步於 7 月首度升息。

與歐美央行的貨幣政策分歧引發日圓拋售，日圓兌美元貶 0.28% 至 136.54 日圓兌 1 美元。日圓周三短暫貶破 137 關卡，再創 24 年新低。

Nelson 表示：「日圓最新走勢顯示拋售傾向非常強烈，可歸結於日本央行是唯一沒有收緊貨幣政策的主要央行。」

美元走強之際，英鎊兌美元貶 0.52% 至 1.2121 美元，澳幣兌美元跌 0.39% 至 0.6878 美元。

俄羅斯盧布兌美元漲 2.1% 至 51.875 盧布兌 1 美元，盤中一度逼近 50，但在當局暗示可能進行貨幣干預後回吐升幅。俄烏戰爭爆發後，俄羅斯央行為抵禦各國制裁而祭出資本流動限制，使盧布成為今年全球表現最佳的貨幣。

截至台灣時間周四 (30 日) 約 6:00 價格：