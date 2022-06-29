〈台幣〉量縮貶幅收斂收29.682元 亞幣中最抗跌

國際美元止跌回升，亞幣今 (29) 日全面下挫，新台幣匯率一度失守 29.7 元關卡，外資近日偏向匯出，但出口商月底、季底有實施拋匯需求，帶動貶幅收斂，新台幣終場貶值 4.2 分，收在 29.682 元，相較其他亞幣表現有撐，台北及元太外匯市場總成交值則萎縮至 12.555 億美元。

新台幣匯率近來呈現區間震盪走勢，在 29.6-29.7 元徘徊，今天盤中最低來到 29.715 元，貶值 7.5 分，但外資並未大舉匯出，在買賣匯兩股力道拉鋸下，終場貶勢收斂，以 29.682 元作收，貶值 4.2 分，台北外匯市場成交金額 8.8 億美元，元太外匯市場成交金額 3.755 億美元。

台股今天開低走低，多檔重量級個股除息陷貼息窘境，電子、航運族群壓盤，金融股也無力，加權指數終場下跌近 200 點，收在 15240 點，再度失守 5 日線。三大法人合計賣超 139.04 億元，外資及自營商同站賣方，其中外資賣超 59.25 億元。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.5%，韓元單日重挫 1.2%，歐元也重貶 0.64%，人民幣貶 0.22%，日圓貶值 0.19%，新台幣終場貶 0.14%，表現相對抗貶。

值得注意的是，南韓股市今天大跌 1.8%，外資熱錢瘋狂流出，使得韓元兌美元周三報 1299.0 兌 1 美元，較前一日收盤價下跌 1.2%，創下 16 個月以來新低，市場猜測，南韓央行恐怕將在下個月一口氣升息 50 個基點。