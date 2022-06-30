FCC委員無監管權限 想要下架TikTok恐有難度

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 一名委員以國家安全為由，呼籲蘋果和 Alphabet 將 TikTok 從應用商店下架，但似乎不太可能真的實行。

FCC 共和黨委員 Brendan Carr 周二 (28 日) 在推特上公開他上周寫給蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克 (Tim Cook) 和 Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 的信件，信中提到他對 TikTok 收集大量個人和敏感數據的擔憂，並呼籲兩家公司將 TikTok 下架。

Carr 並於信中表示，若蘋果和 Alphabet 不下架 TikTok，他們應在 7 月 8 日前向他提出聲明。

因存在隱私和資料洩露問題，TikTok 長期遭到美國官員施壓，雖然該公司始終強調不會將用戶資料交給中國政府，仍無法緩解美方疑慮。

Vinson & Elkins LLP 合夥人、美國前司法部官員 Rick Sofield 表示：「TikTok 試圖跟美國政府站在同一邊，白宮也在思考該怎麼做。」

美國總統拜登 (Joe Biden) 去年仍要求商務部針對 TikTok 構成的資安疑慮提出建議。Sofield 稱，相關評估還在進行中，官員也持續審查 TikTok，包含該公司最近和甲骨文 (ORCL-US) 達成的美國用戶料儲存協議。

他認為，FCC 委員的信件是美國政府表達他們不滿意的信號之一。

儘管如此，考量到應用商店的 App 並非 FCC 的管轄範圍，加上 FCC 目前主要由民主黨主導，議程是由 FCC 主席兼資深民主黨員 Jessica Rosenworcel 負責擬定，Carr 想要推動下架要求恐怕有難度。