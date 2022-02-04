雷蒙多：美國晶片供給已嚴重依賴台灣 願請教馬斯克應對短缺問題

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周四 (3 日) 接受 CNBC 採訪表示，美國在晶片上已嚴重依賴台灣與台積電 (2330-TW)，美國應加大晶片製造、研發的投資，並認為特斯拉良妥善應對晶片短缺問題，願意就晶片供給問題請教馬斯克。

雷蒙多表示，美國在 AI 人工智慧、電腦運算、通訊、國防晶片上依賴台灣與台積電已達「危險」的程度，考量到目前兩岸地緣政治風險，台灣處境確實脆弱。美國需要專注投資半導體業，提升美國晶片製造能力，鞏固研發、設備實力，並吸引日本、南韓與台灣半導體進駐美國。

雷蒙多也重申，美國國會應盡快放行 520 億美元的晶片法案 (CIPS Act)，若要應對中國的半導體競爭，以及擴大美國當地投資，這項法案應早日通過、實施。

此外，雷蒙多還願意就改善半導體供應鏈短缺問題請教特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克，認為特斯拉妥善應對晶片短缺問題。

雷蒙多說道：「這些問題對所有人來說都太重要，我們應趕快處理，而任何有好想法或願意幫助我們的人，我們絕對樂意聽取意見與接受幫忙。」

雷蒙多輕描淡寫拜登和馬斯克之間的衝突，表示白宮沒有政策會阻止她向特斯拉請教。

近幾周，馬斯克發文表示對拜登感到失望，因為白宮電動車政策偏袒通用汽車、福特汽車等公司。 據彭博引述消息人士報導，拜登不願承認特斯拉原因在於馬斯克反對美國汽車工人聯合會 (UAW)。