美國電力公司 今夏面臨供應鏈危機

在美國即將進入炎熱夏季和颶風高峰期之際，電力公司正面臨供應緊張，可能會削弱他們的供電能力。

今年夏季消費者用電量可能會改寫歷史新高，但風暴、野火、乾旱等極端氣候事件在美國愈來愈常見，且聯邦政府警告，極端氣候可能會導致供電不穩，給電網帶來壓力。

公用事業示警，設備供應受到限制，這可能不利於停電期間恢復電力供應。他們也必須想辦法為明年冬季重建天然氣存量，原因是近年數十家燃煤電廠關閉後，發電廠消耗的天然氣，衝上歷史新高。在美國西部地區，旱災也切斷水力發電供應。

美國聯邦能源管理委員會（FERC）主席 Richard Glick 本月稍早說：「日益頻繁的寒流、熱浪、乾旱及風暴，持續挑戰我國電力基礎設施向消費者提供可靠、平價能源的能力。」

FERC 等負責電力穩定性的聯邦機關警告，今年夏天，消費者為躲避炎熱天氣而大開冷氣，可能導致美西供電不穩。

由於高溫，一些公用事業已遇到問題。6 月中旬，總部位於俄亥俄州的 American Electric Power 公司，在一場熱浪中實施輪流停電，此前一場風暴破壞輸電線路，導致 20 多萬戶家庭和企業停電。

美國全國農村電力合作協會（NRECA）和美國公共電力協會（APPA）5 月致函美國能源部長 Jennifer Granholm，表示一些公用事業的變壓器零件等待時間超過一 年。變壓器通常安裝在電線杆上，將高壓電轉化為家庭用電。

夏季才剛開始，但數據供應商 Refinitiv 的數據顯示，今年到目前為止，美國的天氣已比 30 年來的正常水準高約 21%。

Public Service Enterprise 集團執行長 Ralph Izzo 說：「如果我們有連續幾天的 100 度高温，那些變壓器，會開始像脆米穀片一樣爆裂，但我們沒貨可更換。」