中國Q2經濟難回升 刺激措施仍未產生明顯效果

美國獨立研究機構 CBBI 的最新調查顯示，第 2 季中國經濟難回升，凸顯封控措施衝擊，且幾乎沒有跡象顯示刺激措施正產生明顯效果。

CNBC 報導，CBBI 周二（28 日）表示，雖然中國政府在 5 月鬆綁封鎖令，但 6 月數據並未顯示許多人預料的強勁反彈，可能反映企業並不認為『清零』惡夢已結束。」CBBI 在 4 月底至 6 月 15 日進行調查，受訪者超過 4,300 人，涵蓋中國各大產業。

根據 CBBI 的分析，幾乎沒有跡象顯示中國政府的刺激措施正產生明顯成效。經濟學家預估第 2 季中國經濟將放緩至 1.5%，不如首季的 4.8%，全年國內生產毛額（GDP）擴張 4.2%。

國務院總理李克強 5 月底罕見召開大型視訊會議，指示要把「穩增長」放在更突出位置，確保第 2 季經濟合理成長，失業率儘快下降。

然而，CBBI 的報告顯示，在第 1 季和第 2 季之間，除食品、飲料加工等領域外，製造業徵才活動全面降溫。CBBI 董事總經理 Shehzad H. Qazi 周三表示，秋季前就業市場難以好轉。

Qazi 說，到目前為止，幾乎沒有跡象顯示政府已啟動刺激措施，尤其是基建；「運輸、建築公司不會告訴你，他們取得新產品，反而告訴你已放慢投資腳步，他們確實已放慢新計畫的速度」。

CBBI 的報告顯示，國內訂單難看，庫存不斷增加，表明下半年改善幅度不大。