逸達前列腺癌新藥分潤金逐季增 拚拿30%市占

逸達 (6576-TW) 今 (29) 日舉行股東會，旗下前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克、6 個月緩釋劑型，有望分別在 8、9、12 月認列銷售分潤金，估營收將逐季攀升，目標在美國拿下 30% 市占率。

逸達開發的 CAMCEVI 42 毫克已在今年 4 月上市，依照與授權夥伴 Accord Healthcare 協議，逸達可在藥品上市後兩個月，首次取得銷售分潤金，後續則是每季依照藥品銷售量認列分潤金。

公司表示，由於 CAMCEVI 42 毫克還在初期布局階段，出貨量還不大，不過看好該藥品在美國醫療保險中，有專屬編號、屬於獨立藥品，除了醫療院所使用意願高，定價也比其他競爭對手高出許多，預期分潤金有望逐季攀升，惟目前有其他藥品持續開發中，今年損平有挑戰。

據統計，美國前列腺癌新劑型新藥 6 個月緩釋劑型，年需求量約 20 萬支，平均單價落在 1000 美元左右，逸達看好，旗下新藥在市場上具競爭力，中長期來看，挑戰 3 成市占率。

其他藥品開發進度方面，治療新冠重危症病患、急性呼吸窘迫症候群 (ARDS) 的新成分新藥 MMP‐12 抑制劑 FP‐025，目前二期臨床試驗已進入數據分析，預計第三季公布試驗數據，若數據結果正向，有望一年後啟動授權。

FP‐025 另一項適應症過敏性氣喘二期試驗，收案人數將降至約 20 多人，並符合統計分析標準，預計下半年完成收案，最快年底前或明年第一季公布數據結果。

CAMCEVI 42 毫克也拓展新適應症兒童中樞性早熟，該藥品為賀爾蒙用藥，在歐洲使用頻率高，其三期臨床試驗規劃下半年遞件申請；治療神經系統疾病用藥 FP-016，也規劃兩年內啟動全球性的臨床試驗。