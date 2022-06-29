〈晶呈股東會〉看好下半年半導體成長動能 竹南新廠明年Q2投產

晶呈科技 (4768-TW) 今 (29) 日召開股東會，通過去年財報、董事改選等議案，展望今年，由於特殊氣體供不應求市況延續，董事長陳亞理認為，看好半導體成長動能，上半年佈局也將在下半年顯現，看好下半年營運走強，而竹南新廠明年 Q2 可望投產。

晶呈去年營收 7 億元，年增 31%，每股純益 2.15 元，年增 24%，主要受惠半導體廠產能持續滿載、先進製程持續推展，提高特殊氣體需求帶動，晶呈特殊氣體除了應國內半導體廠外，也外銷至美國、日本、中國、新加坡。

展望今年，陳亞理說到，特殊氣體將持續推廣新產品，並提高市占率，隨著氣體產能陸續開出，將逐漸挹注營收，目標今年每月出貨量上看 2000 支。

市況方面，陳亞理說，稀有氣體與去年中國斷電、年初俄烏戰爭前相比，價格上漲 10-20 倍；而氟類漲價 3-5 成，氟供應算順利但物流進度較緩；氦氣供應還算正常。

晶呈目前特殊氣體佔營收 9 成，主力產品為八氟環丁烷 (C4F8)、六氟丁二烯 (C4F6)、F2/N2(氟氮混氣)，內銷國內半導體晶圓大廠，占營收比重約 7 成，外銷客戶為日韓晶圓大廠。

產能方面，竹南二廠已在 6 月開始動工，預計明年第二季完工後投入營運，鑒於特殊氣體、再生晶圓、MicroLED 業務需求強勁，目前也規劃三廠的投資，正積極尋覓地點。