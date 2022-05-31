〈逸達展望〉前列腺癌新藥歐盟藥證到手 神隆同受惠

逸達 (6576-TW) 今 (31) 日公告，旗下前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克，通過歐盟 EMA 新藥上市許可，可銷售至 27 個歐盟成員國以及冰島、挪威、列支敦士登等國。該新藥是由神隆 (1789-TW) 代工生產，隨著逸達新藥取證，神隆營運同步吃補。

逸達開發的 CAMCEVI 42 毫克，是用於治療荷爾蒙依賴型晚期前列腺癌，以及與放療聯合用於治療高危局部前列腺癌和局部晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌，繼去年取得美國藥證、今年 4 月上市後，歐盟藥證也到手，未來將由逸達授權夥伴 Accord Healthcare 負責 Camcevi 在歐洲市場的行銷。

據了解，已取證的新藥 CAMCEVI 42 毫克屬於 6 個月緩釋劑型，逸達規劃將相同新藥、3 個月緩釋劑型送件申請藥證，預計審查時間約 10 個月。

逸達表示，由於前列腺癌屬於慢性病，病人回診頻率是 3 個月，為市場主流劑型，不過在疫情蔓延下，病患降低到醫院的頻率，6 個月緩釋劑型也成為治療選項。

根據 Transparency Market Research 統計，在日趨高齡化的社會，前列腺癌病患數日趨攀升，2019 年全球前列腺癌藥物市場近 100 億美元，預估 2027 年將成長至 196 億美元，年複合成長率 8%。

逸達 CAMCEVI 42 毫克以獨家緩釋針劑平台技術，將傳統針劑需要把藥粉、藥水混合，改良成預充填式 6 個月緩釋針劑，改善 30 年來傳統高活性柳菩林 (Leuprolide) 針劑，需人工混合所面臨的使用缺失。

而據 IMS 數據資料顯示，2018 年所有適應症透過 GnRH/LHRH 荷爾蒙療法藥物市場約 44 億美元，以 Leuprolide 類成分的銷售額約 24.92 億美元，比重約 56.6%。