逸達前列腺癌新藥海外布局報捷 神隆營運吞補丸

逸達 (6576-TW) 開發的前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克六個月針劑，正式在美國上市，也向以色列衛生部申請藥證，該新藥是由神隆 (1789-TW) 代工製造，受惠逸達新藥報捷，神隆營運同步吃補。

逸達開發的新藥 CAMCEVI 42 毫克，是治療晚期前列腺癌的柳菩林 (Leuprolide) 新劑型新藥，透過自行開發的緩釋針劑平台技術平台，將傳統針劑需要把藥粉、藥水混合，改良成預充填式 6 個月緩釋針劑。

逸達與合作夥伴 Intas Pharmaceuticals 美國子公司 Accord BioPharma 共同宣布，前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克六個月針劑正式在美國上市，後續將由 Accord BioPharma 負責新藥銷售。

據了解，逸達開發的新藥是由原料藥廠神隆代工研製。神隆表示，CAMCEVI 已取得美國藥證外，今年有機會再取得歐盟藥證，另外逸達中國授權夥伴長春金賽藥業向當地申請註冊臨床試驗，待完成審查後可啟動臨床。

據統計，2019 年全球前列腺癌藥物市場逼近 100 益美元，預估 2027 年將攀升至 196 億美元 (約新台幣 5630 億元)，年複合成長率約 8%。

神隆旗下業務包括學名藥原料藥、原料藥代客研製、製劑業務等，看好針劑潛在需求建置針劑新廠，該廠區去年通過台灣 TFDA 查廠認證，有機會今年完成美國 FDA 查廠，若順利查核，產品將可啟動生產、出貨，明年即可看到營運貢獻。

神隆針劑廠將生產自有產品與代客研製，預計今年完成查廠後，將先生產自有產品，並小量營收貢獻；代客研製則已掌握訂單，將陸續準備生產前的採購、製程等程序，預計今年下半年開始生產。