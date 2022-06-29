分析師：費半短期有下行空間 未來幾年仍可望翻倍

天利投資 (Columbia Threadneedle) 股票分析師 Dave Egan 認為，雖然費城半導體指數短期內存有下行空間，仍有望在未來幾年內顯著反彈，甚至較當前水平翻漲一倍。

半導體族群今年表現不佳，主要反映市場對總體經濟環境的擔憂，晶片商公布喜憂參半的 Q2 展望，加上客戶在爆發供應鏈瓶頸之際過度下單的可能性，也引發對整個晶片產業的悲觀情緒。

標普 500 指數今年已下跌 19.8%，費城半導體指數也重挫 33%。

Egan 周二 (28 日) 表示，標普和費半估值倍數都在萎縮，兩者本益比已較 2018 年低點高出 5% 至 10%，較低的估值倍數，部分與利率較高有關。

Egan 表示，半導體是周期性產業，即會在經濟低迷後復甦，且基本面的復甦將會帶動估值倍數重回正常水準。他認為，短期內雖然會看到進一步下行空間，但費半基本上終將觸底，然後在未來幾年反彈，且可望從當前水平大漲超過一倍或是約略一倍。

Egan 指出，如今有越來越多市場需要晶片，像是資料中心、汽車、工業和醫療保健領域，天利投資數據顯示，在此背景下，半導體銷售額有望在 2020 年至 2030 年間翻倍成長，達約 1 兆美元。

他也談到企業或產業的質量如何出現結構性改變，並帶來更好的銷售、更高的獲利以及更佳的估值倍數。 Egan 說：「這一直是我們在眾多股票中取得多倍報酬的驅動力，這對我們來說是真正的 Alpha 來源。」

Egan 提到輝達 (NVDA-US)、Marvell Technology(MRVL-US)、博通 (AVGO-US) 和安森美 (ON-US) 在內等晶片商，看好這些公司的銷售、獲利以及本益比表現帶來驚喜。