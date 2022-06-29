〈Q3投資策略〉通膨可望觸頂降溫 布局聚焦AIC三方向

全球通膨壓力、各國政府升息因應，上半年全球股市歷經激烈震盪，永豐投信指出，股市修正壓力陸續釋放，下半年通膨觸頂降溫後，投資市場可望迎來曙光，永豐投信建議，第三季投資聚焦 AIC 三方向，包括：金融市場風險修正後、基本面有支撐的美國市場 (America)；全球新浪潮、商機大爆發的數位基礎建設 (Infrastructure)；及上半年率先觸底反彈、資金與政策維穩的中國市場 (China) 等，可作為下半年重點佈局標的。

永豐投信說明，從近期海外市場經濟現象觀察，美國 5 月生產物價指數 (PPI) 年增率 10.8%，低於 4 月份，但仍高於 10%，然這波美國急速升息，已使得市場對原油價格出現回落預期，下半年通膨觸頂後，可望出現回溫力量，美國經濟雖在消費力道受挹制，不過市場已見充分就業人口，也有助於經濟回復成長力道，帶動股市基本面有支撐，企業獲利改善等。

各國政策面引導，也是下半年經濟走向的觀察指標，永豐投信表示，近期各國利率在快速升息後，後續貨幣政策收緊步伐是否逐步放緩，調整節奏值得關注；上半年全球金融市場大幅修正後，股市獲得重新評價，資金回流配置可能性提升；此外，產業面的引導政策，也是經濟轉折中，是否有新產業崛起的關鍵投資機會點。

第三季 AIC 三大方向投資聚焦，永豐投信指出，以美國市場來看，上半年股市急跌，各大指數修正幅度深，大幅降低投資風險，儘管近期的通膨與升息，影響經濟成長力道，不過，6 月份 Bloomberg 調查顯示，市場仍對於標普 500 指數未來三年的獲利預期正向，成長前景樂觀，加上升息引導資金回流，股市跌深，也提供逢低醞釀了較大的反彈空間。

推動基礎建設更新，成為這幾年各國政府預算編列的重要項目，永豐投信說明，其中，數位轉型更是全球基礎建設推動的重要方向，此外，下半年在通膨觸頂，面對物價高漲、鈔票變薄之際，也可留意像是數位基礎建設，不少產業在合約簽訂過程中，會納入每年調價或通膨連動調價，也因也被視為通膨來襲時具備轉嫁能力的標的。

另一個下半年值得留意的標的是中國市場，投資人期盼中國股市行情已長達半年，從 5 月份起，陸股已率先築底啟動反彈行情，永豐投信指出，利率維穩、中國政策目標引導，加上樓市鬆綁、悲觀氣氛改善，網路平台監管告一段落等股市利多不斷，中國股市下半年政策紅利行情持續可期。