美股重點新聞摘要2022年06月29日

今日操盤前瞻

歐元區 6 月經濟景氣指數

美國 Q1 GDP 修訂值

2022 年 FOMC 票委、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特發表談話

ECB 年度論壇：Fed 總裁鮑爾、ECB 總裁拉加德和英國央行總裁貝利發表談話

特斯拉 Autopilot 團隊傳 200 人遭解雇

知情人士透露，特斯拉因關閉美國加州一處工廠，裁減自動輔助駕駛 (Autopilot) 團隊約 200 名員工，是這家電動車大廠近期裁員行動中規模較大的一次。閱讀全文...

英特爾傳第三季再降 Alder Lake 處理器價格

外媒週二 (28 日) 引述供應鏈的消息指出，英特爾下半年訂單遠低預期，正考慮在第三季再度調降 Alder Lake 處理器價格。閱讀全文...

郭明錤：iPhone 將繼續採用高通晶片

天風國際分析師郭明錤周二（28 日）在推特上發文表示，一份調查結果表明，蘋果自研 iPhone 5G 晶片研發可能已經失敗，意味著高通在 2023 年下半年將是 iPhone 唯一的 5G 數據機（Modem）晶片供應商。閱讀全文...

G7 同意討論對俄國石油價格設置上限

根據路透周二（28 日）報導，七國集團（G7）領導人已同意探討對俄羅斯石油設置價格上限，目的是耗盡莫斯科的戰爭資金。閱讀全文...

紐約 Fed 總裁：經濟衰退是可避免的

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周二（28 日）表示，儘管有必要大幅提高利率控制通膨，預料美國經濟會稍微放緩，但衰退是可以避免的。閱讀全文...