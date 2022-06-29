〈美股盤後〉蘋果自研5G晶片傳噩耗 道瓊收黑逾490點

中國週二 (28 日) 宣布鬆綁入境檢疫，美股早盤開高，道瓊一度上漲逾 400 點，然而經濟數據公布後，美股回吐漲幅，非必需消費品、科技股賣壓湧出，市場傳出蘋果自研 5G 晶片可能失敗後，蘋果、高通股價兩樣情，四大指數終場全數盡墨，道瓊收跌逾 490 點。

經濟數方面，通膨壓力和經濟衰退擔憂持續縈繞，經濟諮商會 (The Conference Board) 週二公布消費者信心指數 6 月下跌 4.5 點至 98.7，下探至 16 個月來最低。另外，4 月涵蓋全美的標普／凱斯席勒 (S＆P／Case-Shiller) 房價指數年增 20.4%，略低於 3 月的年增率 20.6%，自 2021 年以來首次放緩，顯見房貸利率節節升高，讓一些民眾無力負擔購屋。

政經消息方面，聯準會官員週二淡化美國經濟衰退風險，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 和舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 都表示必須為通膨降溫，但堅持認為​​經濟仍有機會實現軟著陸。

不過方舟投資 (Ark Invest) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 研判美國已處於經濟衰退狀態，她承認先前低估通膨的嚴重性和持久性。

七大工業國集團 (G7) 峰會週二落幕，G7 元首同意禁止進口俄羅斯黃金，未來幾週將探索禁止俄國石油超量進口的措施。法國總統馬克宏週一透露沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的閒置產能有限，無法提高石油產量。

美國國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 透露，美國總統拜登和中國領導人習近平預計將在未來幾週內進行談話。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.45 億例，死亡數突破 633 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

中國週二宣布大幅縮短入境旅客的檢疫期，從先前的 14 天縮短到 7 天，上海和北京自 2 月以來首次新增本土確診數歸零。

週二 (28 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源 (+2.70%) 板塊逆勢收紅，非必需消費品 (-4.03%)、資訊科技 (-3.01%) 和通訊服務 (-2.92%) 領跌。

焦點個股

科技五大天王遭遇猛烈拋售。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.98%；Meta (META-US) 下跌 5.20%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 5.14%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.17%。

道瓊成分股幾乎全數血染。Nike (NKE-US) 大跌 6.99%；Salesforce (CRM-US) 下跌 5.43%；家得寶 (HD-US) 下跌 4.44%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.92%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.61%。

費半成分股多收黑。AMD (AMD-US) 大跌 6.24%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.26%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.65%；美光 (MU-US) 下跌 1.57%；德儀 (TXN-US) 跌 0.94%； 高通 (QCOM-US) 上漲 3.48%。

台股 ADR 悉數走軟。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.77%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 5.21%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.58%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.98% 至每股 137.44 美元。高通 (QCOM-US) 上漲 3.48% 至每股 131.60 美元。天風國際分析師郭明錤週二推文爆料，一份調查結果表明，蘋果自研 iPhone 5G 晶片研發可能已經失敗，意味著高通在 2023 年下半年將是 iPhone 唯一的 5G modem 晶片供應商。

英特爾 (INTC-US) 下跌 2.20% 至每股 37.78 美元。外媒引述供應鏈的消息指出，英特爾下半年訂單遠低預期，正考慮第三季再度調降 Alder Lake 處理器價格。此前摩根士丹利和花旗都對 PC 市場需求減弱及其對英特爾的影響發布過警告。

AMD (AMD-US) 大跌 6.24% 至每股 80.78 美元。外媒報導，AMD 已成為勒索組織 RansomHouse 的攻擊目標，後者正坐擁從處理器設計人員那裡竊取的大量數據，包含處理器設計數據。

租房平台 Airbnb (ABNB-US) 下跌 3.91% 至每股 97.53 美元。Airbnb 週二宣布派對禁令永久有效，該公司在 2020 年 8 月 20 日因新冠肺炎而禁止房源舉行 party，並設入住上限不超過 16 人。

在中國檢疫規則更新的情況下，拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US) 上漲 4.04% 至每股 34.51 美元，突破 50 日均線 (34.18)，創近三週來最佳單日表現。

Nike (NKE-US) 大跌 6.98% 至每股 102.78 美元。Nike 2022 會計年度第四季 (5 月 31 日止) 的營收、獲利均優於市場預期，然而由於促銷活動增加、中國市場存在清零政策不確定性，財測不如市場預期。

經濟數據

美國 5 月批發庫存月增率初值報 2.0%，預期 2.1%，前值 2.3%

美國 5 月貿易收支報 - 1,043.1 億美元，前值 - 1,067 億美元

美國 4 月 S&P/CS20 座大城市房價指數年增率報 21.2%，預期 21.0%，前值 21.1%

美國 6 月諮商會消費者信心指數報 98.7，預期 100.4，前值 103.2

美國 6 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 - 19，前值 - 9

華爾街分析

瑞銀美洲資產配置負責人 Jason Draho 表示，可以確信的一點是，市場高波動性可能會持續下去，直到有明確證據顯示通膨正在下降，聯準會的立場轉向不那麼強硬的立場，從而擺脫衰退。

未來幾週企業新的財報季即將來臨，市場焦點將很快轉移到企業如何應對持續通膨以及需求疲軟。FactSet 數據顯示，華爾街策略師仍普遍預測標準普爾 500 指數的獲利將增長 10.4%，但一些分析師認為需要下修此預估。

Ben Snider 為首的高盛策略師提到，儘管類股輪動顯示出外界對企業預期增長將放緩，但從指數的估值看，市場似乎並沒有為未來企業獲利變化的不確定性提供緩衝。

Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 認為，在消化經濟放緩的過程中，下半年的情況會讓多頭和空頭都感到沮喪，這對企業獲利有多大影響? 也許會得到一些更好的通膨消息，這樣 (標普本益比) 就不會受到那麼大的威脅，但市場正在走出一個本益比不斷下降的時期。

RockCreek 董事總經理 Alifia Doriwala 表示，短期內很難看到股市持續上漲的可能性很大，第三季市場可能會更加糟糕。自 3 月底以來，標普指數已下跌超過 15%，如果企業因看到利潤率壓力增加開始下調財測，新的財報季可能會看到更多市場動盪。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主