美攔截俄國油輪 將支持俄軍的五家中企列黑名單 

美國政府持續擴大對俄國經濟制裁的壓力並嚴格執行相關禁令，美國當局週二 (28 日) 傳出已攔截一艘滿載俄油的油輪，同日，美國商務部宣布將五家支持俄國軍隊的中國企業列入貿易黑名單。

美國自今年 3 月初全面禁止俄羅斯産的原油、天然氣、煤炭及相關製品的進口，而且持續嚴格執行相關禁令。

外媒引述消息人士報導，一艘代號 Daytona 的油輪，船東為希臘最大的船舶運營商 TMS Tankers、由全球最大的獨立原油貿易公司 Vitol 租用，6 月初從俄羅斯黑海的塔曼半島 (Taman Peninsula) 航向美國紐奧良港口，預計週日抵達。不過 Daytona 油輪已被阻止卸貨，美國海關邊境保護局 (U.S. Customs and Border Protection) 正進行檢查。

同時，美國商務部週二宣布將五家支持俄國軍隊和國防工業中企列入貿易黑名單，包括金派科技 (香港) 有限公司、維科電子 (香港) 有限公司和香港世捷達物流有限公司等。

商務部還將來自俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克和越南的 31 家公司列入貿易黑名單。

商務部表示，這些遭點名的公司在 2 月 24 日入侵之前已向被關注的俄羅斯企業實體提供物品，並在俄國企業實體遭受制裁後，持續與他們簽約合作。

負責工業和安全事務的商務部副部長 Alan Estevez 指出，今天的行動向全球的實體和個人發出了一個強有力的訊息，即如果他們尋求支持俄羅斯，美國也將與他們斷絕聯繫。

中國駐美大使館回應，中國沒有向烏俄兩國提供軍援，將採取必要措施保護中國企業的權益。