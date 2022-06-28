因投資不足 高盛堅定看漲油價至每桶140美元

儘管近期油價回落，但高盛分析師認為，整個能源領域仍然看漲，繼續支持每桶 140 美元的價格預測。

高盛首席大宗商品策略師 Jeff Currie 表示，近期的價格回落提供了買進機會，由於減碳壓力，化石燃料的投資仍嚴重不足，將使油價繼續攀高。

高盛在 6 月的報告中，預計布蘭特油價在夏季會達到每桶 140 美元。由於俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了全球市場，並使買家避開俄羅斯的供應，油價自 2022 年初以來飆升了 50%。

布蘭特原油期貨周一 (27 日) 上漲 1.56% 至每桶 114.88 美元，代表著高盛仍預計有近 22% 的漲幅。

Currie 表示，最終解決油價走高的唯一方法，就是增加投資，因此高盛仍堅定認為，油價於夏季將升至每桶 140 美元。

他補充說，歐洲能源市場的動盪，原油可能是歐洲天然氣的替代品之一，因俄羅斯通過北溪管道供應給歐洲的天然氣大幅減少。

OPEC + 的增產現況，看來也無法改變油價強升，其中部分成員的生產不足，也導致今年石油市場的盈餘僅為每天 100 萬桶，低於此前估計的 140 萬桶。

與此同時，美國銀行表示，如果歐洲制裁打擊俄羅斯供應，油價可能攀升至每桶 150 美元，但這家銀行認為，2022 年和 2023 年平均油價約為 102 美元的可能性更大。