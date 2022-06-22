IEF：今年石油資本支出料停滯或下滑 下半年油價波動恐加劇

國際能源論壇 (International Energy Forum, IEF) 預估，在俄烏戰爭導致的通膨與價格波動下，今年全球石油投資支出將停滯不前，甚至出現下滑，且下半年油價恐繼續走高，波動更加劇烈。

今年 2 月爆發俄烏衝突後，對原油供應的不確定性推動油價走高，與此同時，石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 在產量協議上的協調進展緩慢，使原油市場深陷供需拉鋸引發的震盪走勢。

IEF 指出，能源項目成本上升加上供應鏈問題，使設備採購難上加難，且將阻礙投資支出，這些問題導致投資決策變得更有挑戰性，且實施可能性不大。

IEF 秘書長 Joe McMonigle 認為，這種情況不僅沒有在今年獲得改善，甚至可能變得更糟。

IEF 資料顯示，今年全球石油投資將連續第 3 年低於 2019 年的 4410 億美元，這種情況恐對未來的能源安全造成傷害。

根據標普全球普氏 (S&P Global Platts) 與 IHS Markit 去年 12 月的報告，到了 2030 年，石油投資支出必須維持在每年 5250 億美元，才能滿足全球對原油和相關產品的需求。

身爲 OPEC + 的實質領導國，沙烏地阿拉伯此前批評，缺乏支出是引發市場供應問題的原因。今年迄今，國際基準布蘭特原油已漲約 50%，隨著市場供應緊縮，石油產品價格也觸及多年高位。

McMonigle 預料，油價將於今年下半年繼續走高且劇烈震盪，中國和其他亞洲國家取消防疫封控加上航空燃料需求回升，可能導致供應繼續吃緊。