注意！這隻被低估的黑天鵝 恐帶來全球經濟新混亂

外媒週一 (27 日) 報導，新冠疫情、烏俄戰爭、通膨巨獸已令全球經濟充滿不確定性，然而，隨著時序進入夏天，氣溫不斷攀升，「斷電」可能成為下一隻擾亂全球經濟的黑天鵝。

炎熱夏天來臨，各國政府都開始擔憂供電量不足的風險，日本政府週一警示民眾節約用電，首度發布「電力供需窘迫注意報」 (次於警報)，為可能出現的電力短缺做準備。台灣近來斷電意外頻傳之外，卻又因燃料價格持續位於高檔，台電發電和購電成本過重，經濟部週一宣布 7 月起整體平均電價漲幅為 8.4%。

Cornerstone Futures 分析師 Brynne Kelly 週一指出，美國和其他國家的供電問題是引發能源市場混亂潛在催化劑，但目前電力系統「電網故障或供電短缺」的風險卻沒被市場充分重視。

Kelly 以賓州 / 紐澤西州 / 馬里蘭州的電網走勢圖 (下圖左)，以及德州電力可靠性委員會 (ERCOT) 控制的電網走勢圖 (下圖右) 為例，她指出，這兩項指數今年都出現前所未見的飆升趨勢，但基本上都沒有引起人們的注意。

全美兩項用電指數今年出現前所未見飆升的趨勢 (圖片：翻攝 MarketWatch)

Kelly 擔憂人們可能直到發生重大事件，才會意識到這個問題。好比 2021 年德州冬季風暴導致大停電，伴隨著運輸、供水和電信服務中斷風險。

她指出：「簡單來說，原油其實在目前環境下不會產生電力，但電力卻是生產石油所必需的，換言之，若是電網癱瘓，很可能成為下一個擾亂石油供應鏈的問題。」

美國商會提供的圖表顯示，美國多州的夏季電力可靠性處於風險中。

美國多州的夏季電力可靠性處於風險中 (圖片：美國商會 / 翻攝 MarketWatch)

Kelly 稱，雖然各國政府都在想方設法壓低油價，但電力行業卻做不到這一點，目前幾乎沒有什麼應變計畫，這可能成為全球經濟的一大弱點。