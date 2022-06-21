〈能源盤後〉市場偏重供應緊繃 美擬實施俄油價格上限 原油收高

原油期貨價格周一 (20 日) 震盪走高，係因比起全球經濟成長放緩，交易者更關注交易緊繃的情況。

Brent 近月原油期貨價格上漲 1.01 美元或 0.9%，收每桶 114.13 美元，該期貨價格上周大跌 7.3%，為 5 周來首次收低。

WTI 近月原油期貨價格上漲 61 美分或 0.56%，收每桶 110.17 美元，係因美國逢 6 月節，交易受抑制，該期貨價格上周大跌 9.2%，為 8 周來首次收低。

休斯頓石油顧問 Andrew Lipow 指出，兩大聲浪相互競爭，一方面是俄羅斯供應量受制裁打擊，可支撐價格，另一方面則是高油價導致需求遭破壞，拖累價格。

Brent 原油價格周一早盤觸及一個月低點，之後才回彈收高。

PVM 分析師 Stephen Brennock 表示：「供應將維持緊繃，並繼續支撐高油價，Brent 原油價格的標準仍維持在 120 美元關卡。」

OANDA 高級市場分析師 Craig Erlam 認為，原油看漲的說法更具說服力。

俄烏戰爭導致西方對俄羅斯的制裁，減少西方國家取得俄羅斯石油的供應量。但中國 5 月自俄羅斯進口的石油量年增 55%，刷下歷史新高，俄羅斯取代沙烏地阿拉伯，成為中國最大石油供應國，但中國出口配額卻讓石油產品出貨量大減，而成品油市場緊繃，支撐油價上漲。

為抑制通膨，美國聯準會 (Fed) 上周三升息 3 碼，創 28 年來最大升息舉動，令分析師和投資者認為經濟衰退可能性上升。英國央行和瑞士央行上周也跟進升息舉措。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 認為，上周五原油期貨價格大跌，是市場滯後反應經濟衰退的擔憂情緒，這種擔憂情緒已經拖累其他大宗商品價格一段時間了。

分析師預計，OPEC + 夏季增加的產量有限。利比亞東部遭封鎖後，石油產量一直不穩定，其產量最近僅約 70 萬桶 / 日。

與此同時，伊朗解除制裁的前景正在減弱，意味著伊朗原油出口至市場的希望下降。

美財長葉倫 (Janet Yellen) 周一表示，美國正與加拿大和其他全球盟國談判，為進一步限制俄國能源稅收，欲對俄羅斯原油實施價格上限，但不對低收入國家造成溢出效應。

葉倫說：「我們正在討論價格上限或例外定價，這會強化歐洲、美國、英國和其他國家近期提議的能源限制措施，拉低俄羅斯石油價格，並挫傷普丁的稅收，同時又讓更多石油供應量抵達全球市場。」

葉倫與加拿大財長 Chrystia Freeland 表示：「我們認為，例外定價也是重要途徑，可避免對低收入的發展中國家產生溢出效應，這些國家已經疲於對抗糧食和能源的高成本。」