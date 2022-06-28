〈房產〉市場降溫賣方仍強硬 台中新建案議價率僅5%

台灣房市市場買氣持續下滑，市調機構統計，全台新建案中，目前全台平均議價率約 9.9%，其中台中市賣方最強硬，平均議價率僅 5%。

數字科技 (5287-TW) 旗下「591 新建案」統計，全台逾千件在線銷售的新建案開價及成交價，並計算平均議價率，全台平均議價率與過往「開價打 8 折」的認知大相逕庭。進一步觀察七都，新竹以南的議價率更是一路下探，台中市不僅平均議價率僅 5%，議價率在 10% 以下的建案個數占整體比例更高達 9 成。

591 新建案指出，自去年 7 月實價登錄新制上路及政府加重建案查核力道後，業者為避免成為關注對象，多拋出不二價銷售策略，試圖讓價格透明化；加上近期營建成本起伏難料，壓縮建商利潤，讓利幅度也因此更加有限。

觀察北台灣，591 新建案指出，台北市分布相對平均，不僅平均議價空間可到 11.9%，排名七都第二，議價率 2 成以上的建案比例更是全台最高，原因不外乎與北市高房價有關，尤其部分燙金區段如信義、大安等地新建案，主打層峰客群且價格所費不貲，業者往往會保留一定的議價彈性吸引買氣。

反觀案量充沛的新北市，在捷運、重劃區等議題加持下，不僅房市熱絡，買方為搶到優質物件，加價情形更是屢見不鮮；加上為了因應政策，不少區域指標案如新莊「科達花園」、三重「亞昕淳白」紛紛祭出不二價，也讓開價與成交價的差距持續縮水。

桃園區內多為年輕首購、換屋族所組成的剛性客群，建商為吸引買氣，讓利幅度普遍更加彈性，平均議價率 12.5% 也高居六都榜首。至於新竹縣市，目前當地建商為避免購屋糾紛，幾乎都採不二價銷售，且精華區段土地稀缺，拉抬新建案行情起漲，加上不斷湧進的就業人潮支撐購屋需求，造成議價率持續縮小。

價格最「硬」的台中市，近期則是「買氣越冷，價格越硬」，業者除跟進祭出不二價，近期在缺工缺料，營建成本激增等因素，議價空間縮水。

南台灣受台積電 (2330-TW) 設廠議題帶動，這幾年房價瘋漲的台南市，現階段在土地價格漲幅過大且營建成本攀漲等衝擊下，建商推案力道有所放緩。但仍有不少位在精華地段且「賣一戶少一戶」的零星建案，業者在考量利潤及政策變化等原因下，持續緊縮讓利幅度。

高雄市近來在大量投資題材挹注下，房價天花板屢屢被刷新，但當地建商同樣受制於工料雙漲等不確定性，尤其是推案量充沛的的北高雄楠梓、左營等區域，建案讓利幅度普遍不高。