〈房產〉300億租金補貼大禮包7/1接受申請 房仲業門市加入協助

內政部營建署送 300 億元租金補貼大禮包，7 月 1 日起接受申請至 8 月底，對象包括社會新鮮人、新婚、育有未成年子女家庭、經濟或社會弱勢等四類人，育兒越多補助越多，永慶房產集團表示，旗下五品牌全台共 1400 家門店皆成立「租金補貼服務站」，協助租客申請補助。

政府推出「中央擴大租金補貼專案」，租金補貼金額由現行的 57 億元提高至 300 億元，並且放寬申請資格，使補貼戶數從 12 萬戶大增至 50 萬戶，並且同步調升補貼金額，讓年輕家庭、弱勢家庭、以及初入社會的年輕租屋族們，都可以得到實質的幫助。

永慶房產集團指出，集團整合旗下直營與加盟品牌旗下五品牌包括永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產，全台共 1400 家門店皆成立「租金補貼服務站」。

永慶房屋租賃服務中心協理周國平表示，永慶集團旗下各門店將協助提供補貼資訊給民眾；從 7 月 1 日開始，符合申請資格的租屋族，攜帶健保卡、租約，與存摺封面影本等文件，就可找永慶集團各門市，請經紀人協助線上申辦。此外，他特別提醒申請期限只到 8 月底，符合資格的民眾要抓緊時間。

永慶指出，營建署推出「300 億租金補貼專案」，協助租屋族減輕生活負擔。專案補助有四大特色：一、條件放寛：未作建物保存登記的也可申請，房客所得為該地方最低生活費 3 倍以下。二、補助加碼：依是否符合四大族群來加碼，育兒數越多補助也越多。三、戶數增加：申請名額由 12 萬戶擴大到 50 萬戶。四、申請變簡便：舊戶確認試算結果後就算完成申請，新戶採線上申請，檢附文件簡化，只需上傳租約與存摺封面影本即可申辦。

值得注意的是，房客無需經過房東同意，即可提出租金補貼申請，且申請通過後，房東經由地方政府認定後將自動成為公益出租人，免額外申請。房東成為公益出租人後，即可享有綜合所得稅每屋每月 1.5 萬免稅，以及房屋稅與地價稅比照自用住宅優惠稅率等稅金優惠等三大稅賦優惠，創造房東與租客雙贏。