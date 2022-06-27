反壟斷風波未平 Google遭歐企指控影響市場競爭

根據路透周一（27 日）報導，Alphabet 旗下 Google 遭丹麥線上求職公司 Jobindex 向歐盟監管機構投訴，稱 Google 不公平偏袒自家求職搜索服務。

Google 找工作（Google Jobs）於 2018 年在歐洲推出，然而在隔年遭到 23 家線上求職網站公司的批評，這些公司稱 Google 利用自己的市場力量推動服務影響市場競爭，導致市占不斷流失。

其中 Jobindex 是 3 年前這 23 家跳出來指控 Google 的線上求職公司之一，該公司執行長周一表示，Google 找工作在丹麥推出後不久，Jobindex 約 20% 的搜尋流量便轉向 Google 的劣質服務，稱 Google 透過反競爭手段讓原本兢爭激烈的丹麥市場向自身傾斜。

Google 的劣質服務讓求職訊息不會顯示在搜尋結果最前面，除非求職公司使用 Google 求職服務，否則無法順利找到求職者。

與此同時，這項指控可能會重振歐盟反壟斷專員維斯塔格（Margrethe Vestager）對 Google 找工作服務的審查。維斯塔格表示，三年前就已經在調查這個問題，但尚未採取任何行動。

歐盟執委會（European Commission）表示，將根據標準流程評估這起指控。早在 4 年前，德國媒體集團 Axel Springer 旗下求職網站 Stepstone 也對 Google 提起類似控訴。

Google 會和人力招聘商合作，引導求職者找到相關招聘訊息網站，Google 發言人表示，任何就業資訊商，無論公司規模大小都可以參與合作，而且由於這項功能，讓求職公司流量更大以及成功匹配求職者。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價上漲 0.61%，每股暫報 2,374 美元。