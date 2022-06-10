英國將對蘋果、Google展開反壟斷調查

根據路透周五（10 日）報導，英國競爭與市場管理局（CMA）計劃對蘋果與 Alphabet 旗下 Google 展開一系列反壟斷調查，針對兩家公司的瀏覽器 Safari 與 Chrome、蘋果 Apple Store，以及 Google 應用商店支付流程，調查是否有阻礙市場競爭。

CMA 對移動生態系統進行長達一年的研究，今天發布已發布最終報告，該機構稱這兩家科技巨頭在移動設備生態系統上有「雙頭寡占」（duopoly）地位，他們能夠控制包括設備上的操作系統、應用程序商店及網絡瀏覽器市場。

CMA 表示，儘管兩家公司的服務與產品都很好，但他們對移動設備生態系統的強大控制力，讓他們把競爭對手拒之門外，阻礙英國科技業發展且限制選擇。

CMA 解釋，移動設備瀏覽器依賴背後引擎提供支持，2021 年英國 97% 的移動網絡瀏覽是在蘋果或谷歌旗下引擎所驅動的瀏覽器上進行。蘋果禁止用戶在手機設備上使用自家瀏覽器引擎的替代品，CMA 擔心，此舉嚴重限制競爭對手瀏覽器與 Safari 的差異化潛力。

另外，CMA 提到擔心蘋果的 Apple Store 會限制新興的雲端遊戲服務，可能會導致移動設備用戶錯過雲端遊戲的好處。

CMA 表示將會對蘋果與 Google 進一步調查與評估，並可能制定法律要求這兩家科技巨擘做出改變，相關調查將在 7 月 22 日結束。

對此，蘋果聲明表示，公司透過生態系統創造用戶喜愛的安全可靠體驗，也替開發者提供巨大商機，並稱會尊重報告內容，但反對部分結論，會持續與 CMA 溝通，解釋公司如何在促進競爭與選擇方面的努力，同時強調消費者的隱私與安全一直以來都受到保護。

Google 則表示會審查這份報告並與 CMA 保持溝通，也稱公司都有定期審查如何提供開發商最好的支持，過去對 CMA 提供的回饋都會迅速做出回應。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價略漲 0.25%，每股暫報 143 美元；Alphabet(GOOGL-US) 股價持平，每股暫報 2,296.71 美元。