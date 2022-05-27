數位人民幣支付恐遭美封殺 蘋果Google應用商店或禁用

美國共和黨參議員週四 (26 日) 傳出正推動一項法案，禁止蘋果 (AAPL-US) 和 Google 的應用商店託管接受中國的數位人民幣交易。

今年 1 月 17 日中國網路巨擘騰訊宣布，旗下微信支付正式上線數位人民幣支付。今年 1 月 4 日中國官方將「數字人民幣 (試點版) 」App 上架至 Android 和蘋果應用商店開放下載，以擴大數位人民幣的應用範圍。

不過，數字人民幣支付的相關應用可能遭美國立法封殺。

共和黨聯邦參議員柯頓 (Tom Cotton)、參議員盧比歐 (Marco Rubio) 和布勞恩 (Mike Braun) 正推動一項法案，要求擁有或控制應用商店的公司，不得在美國境內應用商店中提供或支援任何數位人民幣交易。

柯頓擔憂，數位人民幣可以為中國政府提供網路上所有交易的實時可見性，將為美國人帶來隱私權和安全問題。

美國智庫「新美國安全中心」(CNAS) 年初的報告指出，中國數位貨幣和電子支付系統可能幫助中國經濟監控與干預中國公民的生活，相關交易將洩露出用戶及其財務活動的精確數據。

中國駐華盛頓大使館抨擊，這是美國以國家安全為由，濫用國家權力，肆意欺凌外國公司的又一例證。

雖然抑制中國帶來潛在國家安全威脅是兩黨國會中罕見的共識，但該法案要在美國中期選舉前通過仍存在變數。