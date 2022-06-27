鉅亨美股雷達：投資人持續評估衰退風險 蘋果仍聚焦CarPlay系統研發

美股重要看點：

投資人持續關注經濟數據並評估衰退風險。美國 10 年期公債殖利率來到 3.171%，美股期貨週一 (27 日) 上升，道瓊期貨漲 0.35%，標普 500 期貨漲 0.43%，那斯達克 100 期貨漲 0.56%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周四 (23 日) 重申 Fed「無條件」承諾控制 40 年來的高通膨水平。鮑爾承認，大幅提高利率可能會推高失業率，但表示恢復物價穩定是「我們需要做的事情」。

高盛發布的報告顯示，消費者縮衣節食對企業獲利的衝擊正在顯現，這對美股構成的風險，比美國家庭拋售股票還大。

報告指出，消費者支出下滑，不利於非必需消費品股票，尤其是汽車產業族群。自 1 月份以來，二手車價格已下跌 6%，表明對汽車的整體需求可能正在下滑。

高盛仍預估標準普爾 500 指數將在年底收於 4,300 點，而策略師目標價中值為 4,650 點。標普 500 指數週五 (24 日) 收於 3,911.74。今年迄今跌約 18%，主要受美聯準會 (Fed) 升息和高通膨等因素的影響。

耐久財訂單的最新數據將在周一開盤前公佈。投資人還在關注成屋銷售報告，預計將於美東時間周一上午 10 點發布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月核心耐用品訂單月增率 (%)，預估 0.3，前值 0.4

美國 5 月季調成屋簽約銷售指數月增率 (%)，預估 - 4.0，前值 - 3.9

重要個股動態：

蘋果汽車的開發情況起起伏伏，最新跡象顯示，蘋果目前仍聚焦於 CarPlay 的系統研發。雖然蘋果本月公布了與各主要車廠的合作意向，但各車企恐怕對此並不抱持期待。

蘋果樂觀相信，新一代 CarPlay 將從根本上改變人們與汽車的互動。蘋果汽車體驗工程主管 Emily Schubert 表示，美國 98% 的汽車都可以使用 CarPlay，而 79% 的美國消費者表示自己只會買支持 CarPlay 的汽車。

另外，據多家陸媒報導，iPhone 14 系列新機最快 8 月初量產。富士康鄭州廠區正在擴大招工。