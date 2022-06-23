拜登籲停徵聯邦汽油稅3個月 恐因黨內反對聲音在國會遇阻

美國總統拜登 (Joe Biden) 周三 (22 日) 呼籲國會支持暫停徵收聯邦汽油稅 3 個月，藉此打擊高漲的汽油價格，但考量到民主黨內部存在反對聲音，這項提議似乎不太可能獲得國會青睞。

在呼籲國會支持的同時，拜登也回應外界對於有效性的質疑。他說：「我完全理解，光靠汽油稅務假期 (gas tax holiday) 無法解決問題，但在我們努力壓低價格的同時，這可以為家庭提供立即性的緩解，一些喘息空間。」

目前每加侖普通汽油須課徵 18.4 美分的聯邦汽油稅，每加侖柴油需課徵 24.4 美分。

拜登還敦促暫停各州的汽油稅，或尋求其他方法來緩解價格壓力。相較於聯邦政府課徵的聯邦稅率，各州的稅率通常較高，目前紐約和康乃狄克在內等州已停徵州汽油稅，部分州則提出向消費者退稅或直接免稅的想法。

拜登的呼籲是否能獲取國會支持仍有待觀察，目前兩黨議員均對這項提議表示反對，包含眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 在內的民主黨人擔憂，若石油公司和零售商將省下來的大部分收益納入囊中，停徵汽油稅對價格影響恐怕有限。

民主黨眾議員、眾議院交通和基礎設施委員會主席 Peter DeFazio 認為，汽油稅務假期對價格壓力的緩解作用微不足道，且將導致高速公路信託基金出現 10 億美元的預算缺口，影響道路修復和橋樑建設。

停徵汽油稅的要求，將導致聯邦高速公路信托基金損失約 100 億美元的資金，但拜登重申，此舉不會對公路信託基金造成影響，且這方面的資金缺口可透過其他預算收入來彌補。