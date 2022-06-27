世銀總裁：部分國家恐很難避免經濟衰退

世界銀行總裁 David Malpass 週日 (26 日) 表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，全球經濟正經歷「急劇放緩」，並警告部分國家恐怕很避免衰退。

Malpass 表示，就國內生產毛額 (GDP) 而言，已經看到全球經濟成長自 1 月以來下降了一半，並且較貧窮國家的通貨膨脹和糧食短缺現象正在加劇這個問題。

在被問及如何避免全球經濟衰退時，他表示：「對於部分國家，將很難做到這一點。我認為實力較強國家的領導非常重要。」

Malpass 建議美國聯準會 (Fed) 不應該只關注於升息，而應更多地關注監管政策，允許銀行增加貸款並減少債券投資組合，他認為，在理想情況下，會有更多資金用於貸款，並用於增加產量和加強供應鏈。

Malpass 也表示，他不反對 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週發出的警告，即美國經濟衰退是「肯定有可能的」，以及 Fed 最近的評估，即通膨將需要數年時間才能得到控制。「要讓通膨回落，可能需要好幾個月，甚至 2 年的時間。」Malpass 說道。

鑒於美國通膨處於 40 年高點，鮑爾上周四重申「無條件」力抗通膨，代表為讓通膨降溫願意付出失業率上升的代價，不會輕易停止升息。

標普全球首席經濟學家 Chris Williams 說，最新綜合 PMI 顯示美國 6 月 GDP 年增率不到 1%，第三季可能萎縮。至於歐洲第二季經濟成長率可能僅 0.2%，從第一季的 0.6% 大幅降溫。