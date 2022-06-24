因擔憂經濟衰退機率加大 交易員下調歐洲升息幅度預期

由於歐洲經濟衰退的可能性上升，交易員正在降低對歐洲央行本輪升息周期，最終升息幅度的預期。

周四 (23 日) 公布的數據顯示，美國和歐元區 6 月商業活動增長放緩幅度遠超預期，這帶來歐美債券殖利率暴跌。與此同時，德國同日啟動天然氣應變計畫第二階段，經濟學家擔心，進入第三階段配給制之後，德國這個歐洲最大經濟體的製造業將受到重創。

投資銀行目前對美國與歐洲的看法，普遍上調了經濟衰退預期，下修利率上升的速度。

在對歐洲央行的行動預期上，交易員對年底前升息幅度的押注，近兩周以來首度低於 150 個基點。在本月早些時候，當官員們陸續釋放鷹派觀點時，市場反映的年底前升息幅度大約為 200 個基點。

對於美國，貨幣市場現在預計升息的峰值，是在明年 3 月利率達到 3.4% 左右，遠低於上周三聯準會會議前，預計至明年 6 月升到略高於 4% 的水準。

本周政府債券上漲，殖利率從多年高點大幅回落。數據顯示，歐元區 6 月份經濟成長急劇放緩。

高盛首席歐洲經濟學家 Jari Stehn 直言：「歐元區的經濟衰退風險升高。」

歐元集團主席 Paschal Donohoe 周五坦承，歐元區經濟存在衰退的風險，但他強調，如果有適當的支持和預算政策，則可以避免。

Donohoe 表示，雖然能源衝擊和安全局勢可能會影響經濟表現，但歐元區會實施措施來支持有困難的國家。