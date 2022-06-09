歐洲央行宣布結束購債並計劃升息 大幅上調通膨預期

歐洲央行（ECB）周四（9 日）公布最新政策決議，一如市場預期宣布從 7 月開始停止凈資產購買且維持三大利率不變，但計畫在下月升息 1 碼（25 個基點），同時暗示若未來通膨情況仍未改善甚至惡化，9 月可能大幅升息。

目前歐元區主要再融資利率、存款機制利率、邊際放款利率分別維持在 0.00%、0.25% 與 - 0.50% 不變，但 ECB 決定自 7 月起停止資產購買計畫（APP）下的凈資產購買，替 7 月升息鋪平道路。

ECB 聲明表示，計劃在 7 月升息 1 碼並預估 9 月會有進一步行動，此外也表示預估 9 月之後將「逐步且持續」升息，若通膨前景持續甚至惡化，9 月可能會有更大幅度升息。

另外，ECB 還大幅上調通膨預期，目前預測 2022 年通膨率為 6.8%，2023 年與 2024 年分別為 3.5% 與 2.1%，同時也大幅下調經濟成長預測，把 2022 年與 2023 年國內生產毛額（GDP）分別大幅下調至 2.8% 與 2.1%，不過將 2024 年 GDP 預期微幅上調至 2.1%。相比之下，ECB 在 3 月會議上預測的 2022 年經濟成長為 3.7、2023 年為 2.8%、2024 年為 1.6%。

ECB 還表示，將隨時準備調整所有政策工具，以確保通膨在中長期維持在 2% 的目標。

值得注意的是，投資人本周將 ECB 在 7 月升息 2 碼（50 個基點）的可能性為 50/50，由於物價壓力持續存在、經濟失去動力，ECB 的新展望透露中期通膨高於或持平目標。

分析師與專家看法

ECB 升息步伐已落後全球央行，TD 證券分析師 James Rossiter 在報告中稱，這通常解讀為 ECB 終於意識到要採取「追趕」方式升息，一旦利率達到正區間，升息腳步可能放緩。

芝加哥大學經濟學教授，前聯準會（Fed）理事 Randall Kroszner 在 ECB 會議前表示，歐洲央行開始調整利率非常重要，因為通膨高漲甚至有可能根深蒂固，除非歐洲央行決策者採取激進與明確的行動，將利率調高應對。

Fidelity International 全球宏觀經濟學家 Anna Stupnytska 表示，歐洲通膨出乎意料的攀升與持續的證據，再加上 Fed 積極收緊貨幣政策，給 ECB 在貨幣政策正常化前帶來壓力。儘管脫離長期通膨預期的風險似乎不高，但與 Fed 政策差異迅速擴大的確給 ECB 帶來挑戰，歐元兌美元的重新定價備受矚目。